Hiába a javuló vámteher: a kisvállalkozások lehúzhatják a rolót

Az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek enyhülése ellenére a kis vállalkozások továbbra is küzdenek a magas vámterhekkel, amelyek veszélyeztetik működésüket és növekedési lehetőségeiket- írja a CNN.

Donald Trump elnök döntése a kínai importtermékekre kivetett magas vámokról komoly kihívás elé állította a nemzetközi kereskedelemre támaszkodó amerikai kisvállalkozásokat. Bár az Egyesült Államok és Kína nemrég megállapodott a vámok jelentős csökkentéséről 90 napra – 145%-ról 30%-ra –, ez sok vállalkozó számára még mindig elviselhetetlen terhet jelent.

Beth Fynbo Benike, a Busy Baby alapítója egy TikTok videóban fejezte ki frusztrációját: "A vámok csökkentek. 30%. Hurrá! Ez még mindig szörnyű bármely kisvállalkozó számára... Még mindig 48 000 dollárral többe fog kerülni ez a szállítmány, mint két hónappal ezelőtt került volna."

A NerdWallet vezető közgazdásza, Elizabeth Renter szerint a 30%-os vám "még mindig emelkedést jelent, és ez nem az egyetlen vám, amivel szembesülünk. Globális vámokról beszélünk. A könnyítés szükséges volt, de ne áltassuk magunkat. A kereskedelmi háború hatása jelentős lesz, és valószínűleg a kisebb vállalkozásokat fogja a legsúlyosabban érinteni."

Még a világ legnagyobb kiskereskedője, a Walmart vezérigazgatója is bejelentette, hogy a vámok "túl magasak" ahhoz, hogy a vállalat elnyelje őket, és a következő hetekben áremelésre kényszerülnek. Renter szerint

ha a Walmart jelzi, hogy árat fog emelni, akkor tudjuk, hogy a kisebb vállalkozásokra nehezedő nyomás jelentős lesz.

Francine Farkas Sears, aki 50 évvel ezelőtt az első amerikai üzletasszony volt, akit Kínába hívtak Nixon elnök kereskedelmi kapcsolatainak megnyitása után, elmondta, hogy a vámok veszélyeztetik vállalkozása életképességét, amely női táskákat és kiegészítőket gyárt. "Akár ebédelhetünk is, mert nem lesz vállalkozásom; ennyire komoly a helyzet" – nyilatkozta.

Fynbo Benike, aki amerikai hadsereg veterán, régóta próbálkozik termékei hazai gyártásával, de az amerikai infrastruktúra továbbra is költséges, korlátozott vagy egyes esetekben nem létezik. A vámcsökkentés lehetővé teszi számára, hogy leszállítsa a megrendelt árut, de ez még mindig 48 000 dolláros importadót jelent, amit nagyrészt egy GoFundMe kampányból fedez. A bizonytalanság továbbra is fennáll, hiszen a vámcsökkentés csak 90 napra szól. "Mivel kormányzatunk ismert arról, hogy hirtelen és drasztikus változtatásokat hajt végre a semmiből, és ez most mindkét irányban megtörténik" – tette hozzá Fynbo Benike.

Katharine Burke Purryfuls vállalkozása, amely stresszoldó plüssjátékokat gyárt, szintén nehéz helyzetbe került. "A túlélésem kérdéses volt egész áprilisban" – mondta. Bár a vámok 30%-ra csökkenése "túlélhető", új kockázatokkal kell szembenéznie, például magasabb szállítási költségekkel és potenciális késésekkel, mivel "most, hogy a vámok enyhültek, minden szállítmány egyszerre indul, ami torlódást okozhat a tengeri fuvarozásban és felhajthatja az árakat".