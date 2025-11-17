2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Koppenhága, 2025. október 2.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án.
Vállalkozás

Itt van Orbán Viktor 11 pontja: ezeket a változásokat vezetik be hamarosan, most jelentették be

Pénzcentrum
2025. november 17. 11:01

Fél évvel eltolták az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, és folytatódik az alanyi áfamentesség is, amit megemelnek. KIderült az is, honnan lesz minderre fedezet.

Fontos, a vállalkozásokat érintő bejelentéseket tett Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke ma délelőtt.

Orbán Viktor elmondta, hogy van olyan pont közöttük, amiről nem mond le véglegesen - az üzemanyagok jövedéki adójának emelésére gondolt - de fél évvel mégis eltolják.

A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.

A miniszterelnök bejelentette, hogy:

  • Az alanyi áfamentesség fokozatos emelése következik a következő évekre: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, ez 2027-ben és 28-ban is tovább növekszik.
  • Emelik az átalányadózók költséghányadát, 2027-ben 50%-ra emeli a kormány, 2028-ról még egyezkednek.
  • Főállási egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
  • Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.
  • 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházásokat.
  • Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére. A magyar iparnak vannak magas profitot termelő szektorai, őket különadókkal fogják sújtani.
  • Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, a kulcsok maradnak.
  • Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. Ez kifejezetten a kamara kérése volt, 20 milliárd forint adókiesést jelent a költségvetésnek.
  • Adminisztrációs terhek jelentős csökkentésére készülnek. A TAO-előleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, 20 ezer céget érint ez kedvezően.
  • A mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát megemelik.
  • 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális egyszerűsítés: a NAV automatikusa elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho-bevallás.

A miniszterelnök bejeéentette, hogy a különböző csökkentések gazdasági alapja az lesz, hogy tovább emelik a bankszektorra vonatkozó extraprofit-adót. 

Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
