Itt van Orbán Viktor 11 pontja: ezeket a változásokat vezetik be hamarosan, most jelentették be

Fél évvel eltolták az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, és folytatódik az alanyi áfamentesség is, amit megemelnek. KIderült az is, honnan lesz minderre fedezet.

Fontos, a vállalkozásokat érintő bejelentéseket tett Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke ma délelőtt.

Orbán Viktor elmondta, hogy van olyan pont közöttük, amiről nem mond le véglegesen - az üzemanyagok jövedéki adójának emelésére gondolt - de fél évvel mégis eltolják.

A miniszterelnök bejelentette, hogy:

Az alanyi áfamentesség fokozatos emelése következik a következő évekre: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, ez 2027-ben és 28-ban is tovább növekszik.

Emelik az átalányadózók költséghányadát, 2027-ben 50%-ra emeli a kormány, 2028-ról még egyezkednek.

Főállási egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.

Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.

100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházásokat.

Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére. A magyar iparnak vannak magas profitot termelő szektorai, őket különadókkal fogják sújtani.

Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, a kulcsok maradnak.

Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. Ez kifejezetten a kamara kérése volt, 20 milliárd forint adókiesést jelent a költségvetésnek.

Adminisztrációs terhek jelentős csökkentésére készülnek. A TAO-előleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, 20 ezer céget érint ez kedvezően.

A mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát megemelik.

80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális egyszerűsítés: a NAV automatikusa elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho-bevallás.

A miniszterelnök bejeéentette, hogy a különböző csökkentések gazdasági alapja az lesz, hogy tovább emelik a bankszektorra vonatkozó extraprofit-adót.

