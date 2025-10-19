2025. október 19. vasárnap Nándor
Kőkemény NAV-razzia várható a jövő héttől Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök

Pénzcentrum
2025. október 19. 10:04

Október második felében az eddigi bejelentések alapján többek között koszorút, virágot, gyertyát árusító vállalkozások, jelmezkölcsönzők, szezonális termékeket (sütőtök, dekorációs kellék) árusítók kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe. Az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján az is tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók ellenőrzések. Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök jövő héttől.

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 13. és november 1. között ellenőrzik a koszorút, virágot, gyertyát árusító vállalkozásokat, valamint a jelmezkölcsönzőket és a szezonális termékeket (sütőtök, dekorációs kellék) árusítókat. A revizorok vizsgálják a tevékenység bejelentését, a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel és az online számlázással kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét.

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. november 1-jétől fokozottan ellenőrzik a használtautó-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások telephely-bejelentési kötelezettségének teljesítését is.

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 27. és 31. között ellenőrzik a koszorú-, virág- és ajándékárusokat, kereskedőket. A revizorok a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatát vizsgálják.

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai október 27. és november 4. között – mindenszentekhez kapcsolódóan – a virág- és koszorúárusítóknál ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV baranyai munkatársai október 20. és 26. között kedden, Szentlőrincen az üzleteket és a dohányboltokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

2025. október 27. és november 7. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a virágboltokban, valamint a koszorú- és mécsesárusoknál a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik.

A NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 2. és november 1. között a koszorút, virágot, gyertyát árusító vállalkozásokat ellenőrzik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az áruk eredetét és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 21-én a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást.

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2025. október 20. és 22. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

  • október 20. (hétfő) - Pásztói járás,
  • október 21. (kedd) - Balassagyarmati járás,
  • október 22. (szerda) - Salgótarjáni járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a távol-keleti árukat forgalmazó üzletekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatának meglétét.

A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 20. és november 3. között a virágkereskedéseket ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 20. és 31. között a koszorút, virágot, mécsest és  szezonális termékeket árusítókat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei: 

  • 2025.10.21. Paks
  • 2025.10.22. Szekszárd
  • 2025.10.27. Tolna
  • 2025.10.28. Bonyhád
  • 2025.10.29. Dombóvár
  • 2025.10.30. Bátaszék

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. október 20. és november 1. között a virágokat, koszorúkat és mécseseket árusító vállalkozásokat fokozottan ellenőrzik. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak foglalkoztatásának a jogszerűségét vizsgálják.

A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is ellenőrizzenek a revizorok.
Címlapkép: Getty Images
