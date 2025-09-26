Brutális leépítésre készül a Bosch: ezreket rúgnak ki, itt a végleges határidő

A Bosch további 13 ezer munkahely megszüntetését jelentette be németországi telephelyein, elsősorban a mobilitási divízióban. A vállalat a versenyképesség javítását és a költségcsökkentést jelölte meg a leépítés okaként, ami komoly szakszervezeti tiltakozást váltott ki - közölte a HVG.

A Bosch csütörtöki bejelentése szerint 2030-ig 13 ezer munkahelyet szüntetnek meg, főként a Mobility divízió németországi telephelyein. A döntést Stefan Grosch, a vállalat ügyvezető igazgatója a versenyképesség javításának szükségességével indokolta.

"Sürgősen javítanunk kell versenyképességünket a mobilitási szektorban, és hosszú távon tovább kell csökkenteni költségeinket. Minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek elérése érdekében" – fogalmazott Grosch.

A mostani bejelentés nem előzmény nélküli, hiszen a német multinacionális vállalat néhány héttel ezelőtt is jelentett be létszámcsökkentést, amikor két németországi telephely bezárásáról döntöttek, miközben a termelés egy részét a miskolci üzembe helyezik át.

Az újabb leépítési tervek heves reakciót váltottak ki az IG Metall szakszervezet részéről, amely közleményében elutasította a "történelmi mértékű elbocsátásokat". A szakszervezet azzal vádolja a vállalatot, hogy eljátszotta az emberek bizalmát, és több régióban társadalmi szinten is pusztítást okozott.

Frank Sell, a mobilitási divízió üzemi tanácsának elnöke elismerte a nehézségeket: "Kétségtelen, hogy a német és európai autóipar és beszállítói ipar helyzete nagyon feszült".

A világ legnagyobb autóipari beszállítójaként számon tartott Bosch súlyosan megszenvedte az ágazatot sújtó válságot, és már 2023 óta folyamatosan csökkenti létszámát. Mindeközben a vállalat Magyarországon jelentős beruházásokat hajtott végre: 2022-ben nyitotta meg a közel 70 milliárd forintos beruházásból létrejött Budapest Innovációs Kampuszt, Miskolcon pedig 54 milliárd forintból alakítottak ki új raktárt és elosztó bázist a megnövekedett logisztikai igények kiszolgálására.