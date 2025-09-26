A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
Brutális leépítésre készül a Bosch: ezreket rúgnak ki, itt a végleges határidő
A Bosch további 13 ezer munkahely megszüntetését jelentette be németországi telephelyein, elsősorban a mobilitási divízióban. A vállalat a versenyképesség javítását és a költségcsökkentést jelölte meg a leépítés okaként, ami komoly szakszervezeti tiltakozást váltott ki - közölte a HVG.
A Bosch csütörtöki bejelentése szerint 2030-ig 13 ezer munkahelyet szüntetnek meg, főként a Mobility divízió németországi telephelyein. A döntést Stefan Grosch, a vállalat ügyvezető igazgatója a versenyképesség javításának szükségességével indokolta.
"Sürgősen javítanunk kell versenyképességünket a mobilitási szektorban, és hosszú távon tovább kell csökkenteni költségeinket. Minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek elérése érdekében" – fogalmazott Grosch.
A mostani bejelentés nem előzmény nélküli, hiszen a német multinacionális vállalat néhány héttel ezelőtt is jelentett be létszámcsökkentést, amikor két németországi telephely bezárásáról döntöttek, miközben a termelés egy részét a miskolci üzembe helyezik át.
Az újabb leépítési tervek heves reakciót váltottak ki az IG Metall szakszervezet részéről, amely közleményében elutasította a "történelmi mértékű elbocsátásokat". A szakszervezet azzal vádolja a vállalatot, hogy eljátszotta az emberek bizalmát, és több régióban társadalmi szinten is pusztítást okozott.
Frank Sell, a mobilitási divízió üzemi tanácsának elnöke elismerte a nehézségeket: "Kétségtelen, hogy a német és európai autóipar és beszállítói ipar helyzete nagyon feszült".
A világ legnagyobb autóipari beszállítójaként számon tartott Bosch súlyosan megszenvedte az ágazatot sújtó válságot, és már 2023 óta folyamatosan csökkenti létszámát. Mindeközben a vállalat Magyarországon jelentős beruházásokat hajtott végre: 2022-ben nyitotta meg a közel 70 milliárd forintos beruházásból létrejött Budapest Innovációs Kampuszt, Miskolcon pedig 54 milliárd forintból alakítottak ki új raktárt és elosztó bázist a megnövekedett logisztikai igények kiszolgálására.
A rendszer 2017-ben, Kína kriptovaluta-tevékenységekre vonatkozó teljes tilalma után omlott össze.
Bemondta Donald Trump: ezek a milliárdosok szerezhetik meg Kínától a világ egyik legértékesebb cégét
A kongresszus 2024-ben törvényt fogadott el, amely megtiltja a TikTok amerikai működését, ha a kínai ByteDance nem adja el az alkalmazást.
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
A Portfolio és a KAVOSZ országjárásán a vállalkozások képet kaphatnak az új lehetőségeikről.
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Mint minden más szolgáltatás, úgy az utóbbi években az állatorvosok díja is jelentősen megemelkedett.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
A magyar borpiac egyszerre küzd a generációváltás kihívásaival, a fogyasztói szokások átalakulásával és a nemzetközi verseny nyomásával.
Szombaton hosszabb X-Faktor és későbbre csúszó sorozatok, vasárnap pedig rövidebb Házon kívül és korábban kezdődő Sztárbox várja a nézőket.
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Felfüggeszti egyes tevékenységeit Wang mester egyik étterme. A kínai séf főzőtanfolyamokat fog tartani az egységben. Korábban arról beszélt, akár több étterme is bezárhat.
A helyzet a dolgozók szerint tarthatatlanná vált, a mosdók használhatatlan állapotba kerültek.
Az alacsony kereslet és a megnövekedett költségek nehéz átháríthatósága miatt a közúti fuvarozás továbbra sem kifizetődő.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben.
Egy ittas férfi órákon át járkált a szigorúan őrzött MOL Dunai Finomító területén, ezt a cég is elismerte.
Szakadék felé száguldott az Alföldi Tej, a külföldi befektető mentette volna meg: miért lépett közbe a kormány?
A kormány nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva megakadályozta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, miközben fontolóra veszi a veszteséges vállalat állami megvásárlását.
2025. június 5-én érkezett a bejelentés, hogy egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni az Alföldi Tej Kft.
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét civil állatvédő szervezet.
Meggyőződésük, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
