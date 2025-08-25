Az Otthon Start 50 millió forintos hitelkeretének akár kétszeresét is felvehetik 3%-os kamattal, aki bérbeadási céllal vesz ingatlant.
Ezt nem lehet tovább tartani: további adócsökkentést javasolnak a szakértők
A Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közötti stratégiai megállapodás keretében múlt héten lezajlott egyeztetésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Nagy Elek, az MKIK elnöke elvekben állapodtak meg a vállalkozások működését támogató intézkedésekről. Ennek folyományaként a Kamara első körben a KKV-k adóterheinek a csökkentésére és az adóegyszerűsítésre tesz javaslatokat a kormánynak.
Az MKIK múlt csütörtökön bejelentette az áfa alanyi adómentességi határ többlépcsős emelésére tett javaslatát, amely szerint a következő három évben 20, 22, majd 24 millió forintra nőne a határ. A legkisebb vállalkozások érdekében a kamara most újabb intézkedéseket is javasol:
- az átalányadózók költséghányadának 40-ről 50 százalékra emelését, valamint
- a szociális hozzájárulási adó 112,5 százalékos szorzójának eltörlését.
Ezek a javaslatok összességében mintegy 5 százalékpontos adócsökkentést jelentenének az érintett vállalkozások számára. A Kamara a különböző nagyságú KKV-kat érintő adórendszer könnyítésén dolgozik. Míg az előző intézkedések a legkisebbeknek áfa- és átalányadó-könnyítéseket tartalmaztak, addig a növekedésnek indult vállalkozások részére a kisvállalati adó (KIVA) bővítése hozhat tehercsökkentést. Jelenleg a KIVA-ba legfeljebb 50 fő létszám és 3 milliárd forintos árbevétel mellett lehet belépni, bennmaradási korlátként pedig 100 fő és 6 milliárd forint érvényes. Ezek a határok évek óta változatlanok.
Az MKIK javaslata szerint a mutatókat célszerű megduplázni – így 100 főig és 6 milliárd forint árbevételig lehetne belépni, illetve 200 főig és 12 milliárd forint árbevételig maradni a rendszerben. Ez lehetőséget teremtene arra, hogy több ezer, növekedni szándékozó kis- és középvállalkozás is élhessen ezzel az egyszerűbb és kedvezőbb adózási formával. Az intézkedés a kamara számításai szerint mintegy 3–5 ezer vállalkozást és nagyjából 150 ezer munkavállalót érinthet.
A kormány 49 ezer milliárd forintos beruházási tervet tett közzé a következő tíz évre.
Rémálommá vált egy fiatal pár otthona: szomszédjuk naponta hamis vádakkal hívja rájuk a hatóságokat.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) további javaslatokat tesz a vállalkozások működési feltételeinek javítására.
A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok.
Könnyen százezres bírságba futhat rengeteg magyar: kiadták a figyelmeztetést, erre kevesen gondolnak
Szakértők szerint a szabadságolások miatt augusztusban különösen nagy a veszélye annak, hogy a Cégkapun keresztül érkező hivatalos iratok elkerülik a figyelmet.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program.
Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata.
Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.
Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni.
A kormány az elmúlt években több kezdeményezést indított a barnamezős területek fejlesztésére.
A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Az AIM, a szegedi projekt fővállalkozója megerősítette, hogy munkaügyi egyeztetések zajlanak a tiltakozó csoporttal.
A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe
Egyetlen pályázó volt a Dunaferr romjaira, de az sem érte el a minimálárat – komoly kérdőjelek a cég jövőjében.
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
Az olasz tulajdonos lopásgyanús vagyonmentését a kirúgott dolgozók akadályozták meg.
A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.
A NAV által vezetett adószámla nem csupán egy nyilvántartás – kulcsszerepet játszik az adózók és az adóhatóság közötti elszámolás átláthatóságában. Hogyan? Ennek jártunk utána most.
Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: "Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba"
Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.
