Fast fashion concept. Woman chooses jeans in a store. Lots of clothes in the store. Fast Fashion Destroying Planet
Vállalkozás

Repült a gigabírság az ázsiai ruhaboltnak: lebuktak a trükközéssel, lefoglalta a NAV az árukészletet

MTI
2025. augusztus 24. 12:20

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezett egy távol-keleti kereskedőt, aki fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját; a tartozás fedezetére a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalták. A közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját. 

A vállalkozás több mint száz, kockázatos illetve kényszertörlés vagy felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat. Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt - tették hozzá. Azt írták: a revizorok megkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetőek, a hivatalos iratokat nem vették át. A NAV ezért felhasználta nyilvántartásait, az Online Számla rendszer adatait és a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is.

A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, áfát sem fizetett. A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzése nem történhetett meg, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Így egyértelművé vált, hogy az ellenőrzött társaság a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.

A kelet-budapesti cég 1300 négyzetméteres áruháza Komárom-Esztergom vármegyében működött. Az adóhiány fedezetére a hatóság pénzkövetelés biztosítását rendelte el, a végrehajtók az áruház teljes árukészletét lefoglalták. A vállalkozás még aznap átadott 20 millió forint készpénzt a végrehajtóknak, és vállalta a tartozás megfizetését, részletekben. Az áru értékét 95 millió forintra becsülik a NAV végrehajtói. A határozat véglegessé válása után az adóhatóság elektronikus árverésen értékesíti a lefoglalt ruházati termékeket - áll a közleményben.

Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #csalás #NAV #gigabírság #áru #ázsiai #vállalkozók #ruhabolt #vállalkozó #vállalkozások

