Az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat.
Repült a gigabírság az ázsiai ruhaboltnak: lebuktak a trükközéssel, lefoglalta a NAV az árukészletet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezett egy távol-keleti kereskedőt, aki fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját; a tartozás fedezetére a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalták. A közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.
A vállalkozás több mint száz, kockázatos illetve kényszertörlés vagy felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat. Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt - tették hozzá. Azt írták: a revizorok megkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetőek, a hivatalos iratokat nem vették át. A NAV ezért felhasználta nyilvántartásait, az Online Számla rendszer adatait és a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is.
A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, áfát sem fizetett. A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzése nem történhetett meg, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Így egyértelművé vált, hogy az ellenőrzött társaság a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.
A kelet-budapesti cég 1300 négyzetméteres áruháza Komárom-Esztergom vármegyében működött. Az adóhiány fedezetére a hatóság pénzkövetelés biztosítását rendelte el, a végrehajtók az áruház teljes árukészletét lefoglalták. A vállalkozás még aznap átadott 20 millió forint készpénzt a végrehajtóknak, és vállalta a tartozás megfizetését, részletekben. Az áru értékét 95 millió forintra becsülik a NAV végrehajtói. A határozat véglegessé válása után az adóhatóság elektronikus árverésen értékesíti a lefoglalt ruházati termékeket - áll a közleményben.
A kormány 49 ezer milliárd forintos beruházási tervet tett közzé a következő tíz évre.
Rémálommá vált egy fiatal pár otthona: szomszédjuk naponta hamis vádakkal hívja rájuk a hatóságokat.
A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok.
Könnyen százezres bírságba futhat rengeteg magyar: kiadták a figyelmeztetést, erre kevesen gondolnak
Szakértők szerint a szabadságolások miatt augusztusban különösen nagy a veszélye annak, hogy a Cégkapun keresztül érkező hivatalos iratok elkerülik a figyelmet.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program.
Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata.
Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.
Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni.
A kormány az elmúlt években több kezdeményezést indított a barnamezős területek fejlesztésére.
A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Az AIM, a szegedi projekt fővállalkozója megerősítette, hogy munkaügyi egyeztetések zajlanak a tiltakozó csoporttal.
A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe
Egyetlen pályázó volt a Dunaferr romjaira, de az sem érte el a minimálárat – komoly kérdőjelek a cég jövőjében.
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
Az olasz tulajdonos lopásgyanús vagyonmentését a kirúgott dolgozók akadályozták meg.
A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.
A NAV által vezetett adószámla nem csupán egy nyilvántartás – kulcsszerepet játszik az adózók és az adóhatóság közötti elszámolás átláthatóságában. Hogyan? Ennek jártunk utána most.
Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: "Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba"
Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.
Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós okleveles közgazda, cukrászmester, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.