Excited preschool/school girl, with her caring mother buying her school supplies in the market-retail place, ready for her first day at school
Vállalkozás

Kőkemény NAV-razzia indul szeptembertől Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 09:02

2025 szeptemberében az eddigi bejelentések alapján többek között papír-írószer boltok, elektronikai üzletek, zöldség- és gyümölcs-kiskereskedések kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe. Az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján az is tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók ellenőrzések. Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ősztől.

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai augusztus 18. és szeptember 14. között – az iskolakezdésre készülve – a vármegye papír-írószer kereskedéseiben, gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító, illetve elektronikai üzleteiben ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését..

2025. augusztus 25. és 29. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a tanszerárusoknál a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik.

A NAV Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának revizorai 2025. augusztus 21. és . és 31. között az iskolakezdés jegyében a papír-írószert, a ruházati termékeket és a táskákat értékesítőknél ellenőrzik a nyugtaadást, az online pénztárgépek használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az áruk eredetét.

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2025. augusztus 25. és 29. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

  • augusztus 25. (hétfő)                  Balassagyarmati járás,
  • augusztus 26. (kedd)                  Pásztói járás,
  • augusztus 27. (szerda)                Bátonyterenyei járás,
  • augusztus 28. (csütörtök)            Rétsági járás,
  • augusztus 29. (péntek)                Salgótarjáni járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a zöldség- és gyümölcs-kiskereskedésekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatának meglétét.

A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések bármely megye bármely vállalkozásánál!
Címlapkép: Getty Images
