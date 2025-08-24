Mivel augusztusban két utalás volt, szeptemberben nem várható újabb utalás
Kőkemény NAV-razzia indul szeptembertől Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök
2025 szeptemberében az eddigi bejelentések alapján többek között papír-írószer boltok, elektronikai üzletek, zöldség- és gyümölcs-kiskereskedések kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe. Az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján az is tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók ellenőrzések. Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ősztől.
A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai augusztus 18. és szeptember 14. között – az iskolakezdésre készülve – a vármegye papír-írószer kereskedéseiben, gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító, illetve elektronikai üzleteiben ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését..
2025. augusztus 25. és 29. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a tanszerárusoknál a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik.
A NAV Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának revizorai 2025. augusztus 21. és . és 31. között az iskolakezdés jegyében a papír-írószert, a ruházati termékeket és a táskákat értékesítőknél ellenőrzik a nyugtaadást, az online pénztárgépek használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az áruk eredetét.
A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2025. augusztus 25. és 29. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:
- augusztus 25. (hétfő) Balassagyarmati járás,
- augusztus 26. (kedd) Pásztói járás,
- augusztus 27. (szerda) Bátonyterenyei járás,
- augusztus 28. (csütörtök) Rétsági járás,
- augusztus 29. (péntek) Salgótarjáni járás.
A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a zöldség- és gyümölcs-kiskereskedésekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatának meglétét.
A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések bármely megye bármely vállalkozásánál!
