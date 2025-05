Közeleg a sörözés nagy napja: őrületes fesztiválozásra készül a vidéki nagyváros

Szombathely ismét különleges fesztiválnak ad otthont június 13. és 16. között: immár 34. alkalommal rendezik meg a Bloomsday fesztivált, amely James Joyce Ulysses című regényének főhőse, Leopold Bloom előtt tiszteleg. A fesztivál egyedi módon ötvözi az irodalmat, képzőművészetet, zenét, gasztronómiát és városi performanszokat, méghozzá nem véletlenül éppen ezen a helyszínen – Bloom karaktere a regény szerint Szombathelyről származik.

A Bloomsday Szombathelyen 1994-ben indult, akkor még alulról szerveződő, spontán művészeti eseményként. Azóta a fesztivál a város hivatalos programjainak szerves részévé vált, évente több ezer látogatót vonzva. A rendezvény nemcsak Joyce életművét népszerűsíti, hanem a város kulturális identitásának meghatározó eleme is lett.

Horváth Soma, a város kultúráért is felelős alpolgármestere a programsorozatot bemutató sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a fesztivál a rendszerváltás utáni kulturális nyitás egyik szimbólumaként indult, és azóta is az európai kulturális vérkeringéshez való kapcsolódást jelképezi.

A Bloomsday egy, a James Joyce által írt Ulysses regényben 1904. június 16-án, Leopold Bloom életét és gondolatait bemutató napot ünneplő rendezvény. A programsorozat célja, hogy a regényt és annak szimbólumait, valamint az író életét és munkásságát megünnepeljék, különösen Dublinban, ahol a regény cselekménye zajlik. A Bloomsday ünnep a világ számos helyén zajlik, beleértve Magyarországot is. James Joyce terjedelmes Ulysess című regénye egyetlen napon, 1904. június 16-án játszódik. Főhőse pedig, Leopold Bloom a regény szerint Szombathelyen született.

A négynapos esemény a képzeletbeli „Bloomlandia” megnyitásával veszi kezdetét

Június 13-án a Fő téren a Joyce-szobornál tartandó ünnepségen Nemény András polgármester, Ragnar Almqvist, Írország budapesti nagykövete, valamint Nádasdy Ádám író mondanak köszöntőt. A ceremóniát követően jelképes cukorpecsételéssel vezetik végig a látogatókat a Thököly utcától a Bartók Béla Zeneiskoláig, ahol felvonják Bloomlandia zászlaját, megszólal a képzelt nemzet himnusza, és a tradíció szerint csapra vernek egy hordó sört is.

A fesztiválon a kortárs művészet is hangsúlyos szerepet kap: a Leopold Bloom Művészeti Alapítvány Élni, véteni, bukni, győzni című kiállítása a Szombathelyi Képtárban nyílik meg, míg az Új Irokéz Galéria Oláh Norbert Extraplanetáris romafuturizmus tárlatát mutatja be. Az este során a The Carbonfools ad koncertet a Bloom-sétányon, fényfestések színesítik a város ikonikus tereit, és indul a 10 Idő című performance sorozat a Bohém Clubban. Az első nap zárásaként a FlightBAR - After Party-ra várják a fesztiválozókat.

Könyvheti kapcsolódások és falra írt Joyce

Idén is a Bloomsday-hez kapcsolódik az Ünnepi Könyvhét, amelyet Nádasdy Ádám nyit meg a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Június 14-én irodalmi műhelybeszélgetések és tematikus programok várják az érdeklődőket: Joyce és Csáth Géza párhuzamait járják körbe, lesznek könyvbemutatók, és folytatódik a képzőművészeti programsorozat is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Murális Műhely jóvoltából hat éve készülnek városszerte olyan nagyméretű falfestmények, amelyek az Ulysses fejezeteiből inspirálódnak. A cél, hogy hosszú távon mind a 18 fejezet művészi interpretációja megjelenjen Szombathely közterein. Idén Roisín McGuigan ír és Fusz Mátyás magyar művészek egy-egy új műalkotással bővítik ezt a különleges szabadtéri galériát.

A Bloomsday világnap Szombathelyen is

A fesztivál zárónapja, június 16. maga a nemzetközi Bloomsday, hiszen az Ulysses teljes cselekménye ezen a napon játszódik. Ebből az alkalomból kerekasztal-beszélgetést rendeznek a Szombathelyi Képtárban James Joyce dán szemmel címmel, majd az AGORA Savaria Filmszínházban levetítik Toldy Csilla The Bloom Mystery című dokumentumfilmjét, mely után beszélgetés következik a rendezővel. A hivatalos záróünnepséget a Joyce-szobornál tartják délután négy órakor, ahol ünnepélyesen levonják Bloomlandia zászlaját, ezzel búcsúzva az idei eseménysorozattól.

A Bloomsday 2025-ben is a kultúrák és művészeti ágak közötti párbeszéd terepe, amely újra és újra megmutatja: Szombathely nem csupán Leopold Bloom szülővárosa – hanem a kortárs európai kultúra egyik különleges találkozópontja.