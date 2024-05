Szívhatja a fogát, aki kihagyta ezt az akciót: innetől szorosra húzzák a nadrágszíjat

Az Under Armour sportruházati gyártó csütörtökön bejelentette, hogy a vállalat éves forgalma és profitja várhatóan csökkenni fog az Egyesült Államokban tapasztalható gyengülő sportruházati kereslet miatt, ami részvényeik jelentős tőzsdei esését is eredményezte - tudósított a Reuters.

Az Under Armour, egy ismert sportruházati gyártó, csütörtökön bejelentette, hogy éves forgalma és profitja várakozáson aluli szintre csökkent. A hír bejelentése máris 10%-os esést okozott a cég részvényeinek tőzsdei értékében – ezzel együtt az idei évben már összesen 22%-os értékcsökkenéssel számolhatnak. A vállalat egy szerkezetátalakítási tervet is bemutatott, melynek keretében legfeljebb 90 millió dolláros adózás előtti költséggel számolnak, beleértve a leépített dolgozók végkielégítésének költségeit is. Azt, hogy mindez hány munkahely megszűnését foglalja magában, nem részletezték.

Több oka is volt a leépítésnek

Kevin Plank vezérigazgató elmondta, hogy több tényező – mint például az alacsonyabb nagykereskedelmi kereslet és az üzletágra jellemző kiszámíthatatlanság - miatt döntöttek úgy, hogy olyan proaktív lépéseket tesznek, amelyek rövidtávon nyomást gyakorolnak majd a vállalat eredményeire. Az Under Armour tervei szerint a következő 18 hónapban a slágertermékeikre koncentrálnak, emellett egyszerűsítik a vállalat működését is annak érdekében, hogy helyreállítsák márkájuk pozícióját az Egyesült Államok piacán.

Kiábrándító kilátásokkal szembesültek

A cég arra számít, hogy a 2025-ös pénzügyi év bevételei alacsony, de kétszámjegyű százalékban csökkennek majd, ami ellentétben áll az elemzők által várt 2,1%-os növekedéssel és az előrejelzett 5,83 milliárd dolláros bevétellel. Részvényenként 18-21 cent közötti nyereségre számítanak, ami jelentősen elmarad az elemzők által prognosztizált 59 centtől. Ezekkel az előrejelzésekkel az Under Armour hasonlóan kiábrándító kilátásokat fest le, mint ahogy azt sportruházati versenytársai – például a Nike és a Lululemon Athletica – is tették korábban.

A fogyasztók az Egyesült Államokban - ha nem alapvető fontosságú árucikkekről van szó - jelenleg leginkább a kedvező árú ajánlatokat keresik, ami az emelkedő élelmiszer- és lakbérárakra vezethető vissza.

Észak-Amerikában – az Under Armour sportruházati gyártó legnagyobb piacán - a bevétel 10%-os visszaesést produkált a negyedik negyedévben; Plank vezérigazgató szerint ezt az időszakot magas készletszintek és folyamatos promóciók jellemezték. A cég 2025-ben annak érdekében, hogy javítsa az árrését, előreláthatóan mérsékelni fogja a kedvezményeket és az akciókat.