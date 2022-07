Kiakadtak a könyvelők a kata-módosításon: kevesen vannak a rendelet végrehajtásához

A kata módosítása rengeteg terhet jelent a könyvelőknek. Az országos egyesület elnöke szerint kevesen vannak, "az ország statáriális megadóztatásának végrehajtásához".

A kata módosítása megroppantja a könyvelői szakmát is - közölte a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete.

Minden idők legnagyobb adóemelése bontakozott ki az elmúlt hetekben, amit most már rezsiválság is kísér. A megnövelt adókat könyvelők vallják majd be, akik közül sokan katásként adóztak, az MKOE részéről az ő egzisztenciájukért is aggódunk

- közölte Ruszin Zsolt, a MKOE alelnöke. Hozzétette, ebben a helyzetben visszautasítanak „minden bagatellizálást és találgatást arról, hogy hány perc alatt és mit lehet megoldania egy könyvelőknek”. A szervezet szerint az elmúlt napokban azt láttuk, hogy minden könyvelő - az aktuális feladatai, vagy a szabadsága terhére - igyekezett tájékoztatást adni a kialakult helyzetről.

A könyvelők számára nincs szó valódi üzleti lehetőségről, mert az ilyen kényszerkereslet mindig torz üzletmenethez vezet. Sajnos tudomásul kell venni, hogy kevesen vagyunk az ország statáriális megadóztatásának végrehajtásához, ezért türelmet szeretnénk kérni

- jelentette ki Ruszin Zsolt.