Olyan drága a faanyag, hogy már a raklapokat is hamisítják: ennyit kaszálnak rajta

Fél év leforgása alatt megduplázódott az EURO raklapok ára. Ennek hatására mostanra nagy biznisz lett a raklaphamisítás is.A drágulás oka mögött a koronavírus hatása áll - derült ki az RTL riportjából.

Alig fél év alatt megduplázódott a fából készült EURO raklapok ára, valamint a csomagoláshoz használt kartonpapír, de jelentősen nőtt az ára a műanyag-fóliáknak is – árulta el az rtl.hu-nak Sebesta Péter, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke. „Bármilyen terméket veszünk is le a polcról, annak árában kilónként 12 forintot is jelenthet a papírból készült gyűjtőkarton, illetve 10-15 forintot a fólia ára” – mondta a szakértő.

Szintén khat a magyar árakra, hogy a koronavírus után felpörgő amerikai építőipar szükségleteit a kanadainál jóval olcsóbb európai fenyőből fedezte. Ezek nagy része az orosz tajgáról származik, ahonnan magyar cégek is igyekeznek fenyőt importálni, ám a megnövekedett kereslet meglátszik az árakon is. Baracsi István cége 36 éve gyárt raklapokat Magyarországon, elmondása szerint a legnagyobb felhasználónak számító Németországban év elején nyolc euró volt a raklap ára, nyárra viszont már 23-25 euróra ugrott.

Hatalmas biznisz lett a raklaphamisítás is: vannak olyan szállítmányozók, akik az új, vagy nem túl régi raklapok helyett hamisított palettákat adnak vissza, az újakat pedig eladják. Több tízezres tételről van szó, így komoly kárt okoznak ezzel a cégeknek.