Videó: Vallottak a magyar vállalkozók - ez a legnehezebb a mindennapi pénzügyeiknél

Tényleg lejárt a számlatömbök kora? Mi jelenti a legnagyobb kihívást a magyar vállalkozók számára a mindennapi pénzügyekben? Erre kereste a választ a Pénzcentrum és a Budapest Pénzügyi Asszisztens kutatása 2021 nyarán. A felmérés izgalmas eredményeket hozott.

Idén júniusban közös online kutatást végzett a Pénzcentrum és a és a Budapest Pénzügyi Asszisztens. A cél az volt, hogy rávilágítsunk arra, milyen kihívásokkal néznek szembe a magyar vállalkozók mindennapi pénzügyeikben, és mennyire hatékonyan tudják használni a különböző digitális pénzügyi megoldásokat, például a számlák digitalizálását

Hogy pontos képet kapjunk a kisvállalkozások mindennapjairól, az elmúlt évek nagyszabású átalakításainak rájuk gyakorolt hatásairól a félmérés keretében információt gyűjtöttünk arról, hogyan vették a cégek ezeket az akadályokat, milyen folyamatok indultak el, és milyen megoldások segítenék őket hatékonyabb működéshez, főleg az adminisztratív feladatok automatizálásában, hogy energiájukat az üzletre összpontosíthassák.

A kutatás eredményeit és tapasztalatait az alábbi videóban foglaltuk össze:

Talán nem meglepő, hogy a magyar vállalkozók számára a legnagyobb kihívást a kiadások és bevételek áttekintése jelenti, de jelentős feladat a számlázás és a tartozások nyomon követése is. Korábban több cikkben is foglalkoztunk a témával:

Kutatásunk rámutatott arra is, hogy a számlázási feladatokon túl jelentős igény van a számlázóprogramokba integrált kiegészítő megoldásokra. Bár az új funkcióra való fogékonyságot több tényező is befolyásolja, jellemzően a nagyobb, sok számlát kiállító, az online megoldásokat egy-egy területen már használó vállalkozások a legnyitottabbak. Ugyanakkor egyes megoldások, mint például egy digitális pénzügyi asszisztens, már az egyéni vállalkozók számára is érdekesek, miközben az összetettebb vállalkozási működést feltételező funkciók, mint egy ügyviteli rendszer használata, inkább a több fős cégek számára lehet hasznos.

