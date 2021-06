Egy éves a számlázóprogramot a netbankkal összehozó szoftver

Egy éve indította el a Budapest Bank csoport az online számlázóprogramok és az internetbank előnyeit egyesítő alkalmazását, a Budapest Pénzügyi Asszisztenst, amelyre azóta több mint 11 ezer vállalkozó és közel 400 könyvelő regisztrált. Az alkalmazás nem csak a vállalkozók, hanem a könyvelők számára is lényegesen egyszerűbb és gördülékenyebb munkavégzést tesz lehetővé, ráadásul teljes mértékben megfelel a NAV elvárásainak is.

2020 júniusában indult el a Budapest Pénzügyi Asszisztens (BUPA), amellyel a Budapest Bank a bankszektorban az elsők között nyújtott online számlázási szolgáltatást a kisvállalkozások számára.

A BUPA az első olyan nyílt bankolásra épülő pénzügyi asszisztens a piacon, amellyel – a bankszámlával összekötve – lehetővé válik, hogy egy beérkező számla kiegyenlítéséhez ne legyen szükség az adatok másolására, hanem a tranzakciók ugyanezen a felületen azonnal elindíthatók legyenek.

A számlákat a program automatikusan elküldi az adóhatóságnak és a könyvelők is egyszerűen letölthetik őket, így az asszisztenssel időt és költségeket takarítanak meg a vállalkozók, a Pénzügyminisztérium szerint minden egyes online kiállított számlával 700 forintot spórolnak cégüknek.

A programban a könyvelő – miután a cégvezető jogosultságot adott ehhez - letöltheti a kimenő és bejövő számlákat a könyveléshez és a bevallások elkészítéséhez. A program számlaexportálási beállításai a legtöbb könyvelő programmal kompatibilisek, így a már meglévő szoftverekhez könnyedén kapcsolható a rendszer. Külön előny, hogy a könyvelő azt is gyorsan ellenőrizheti, hogy sikeresen beérkeztek-e a számlák a NAV-hoz, számlainformációs szolgáltatás igénybevétele esetén melyik számla lett már fizetve, esetleg van-e még fennálló tartozás.

A Budapest Pénzügyi Asszisztens szinte egyedüliként a piacon a számlakiállításon és befogadáson kívül azok kiegyenlítésére is alkalmas. Budapest Bank ügyfélként a számlázó összeköthető az internetbankkal, így lehetőség nyílik arra, hogy egy rendszerben, online legyen kezelhető a bejövő számlák kifizetése, illetve a kimenő számlák kiegyenlítésének nyomon követése is.

A szolgáltatás hamarosan minden hazai pénzintézet internetbankjával összekapcsolható lesz, így akár több százezer vállalkozó intézheti segítségével egyszerűen a hétköznapi pénzügyeit.

A BUPA sikerességét mutatja, hogy már több mint 11 ezer cégvezető és közel 400 könyvelő regisztrált. Eddig több mint 2300 tranzakciót indítottak a programmal több mint félmilliárd forint összegben, és közel 9 ezer bejövő számlát kezeltek, összesen 2 milliárd forint értékben. Emellett a Budapest Bank ügyfelek 70%-a össze is kapcsolta vállalkozói számlájával, és aktívan használja kiállított számlái státuszának nyomon követésére, valamint a bejövő számlák kifizetésére. További információ a Budapest Pénzügyi Asszisztensről ide kattintva olvashatók.

A megfelelő, az adóhatóság rendszereinek jelentő számlázóprogram használata azért is kulcsfontosságú, mert április 1-jétől már a magánszemélyek, az adószám nélküli szervezetek és külföldi partnerek részére kiállított számlák adatait is be kell küldeni a NAV Online számla rendszerébe.

