Fontos változás élesedett: erről a legkisebb vállalkozásoknak is tudnia kell!

A 2021-es évre online számlázóprogramra váltott a kéziszámlások többsége, amely főként a január 1-jével életbe lépett jogszabályváltozásoknak köszönhető, de a járványügyi helyzetnek is komoly szerepe volt a vállalkozói attitűd formálásában. Ugyanakkor nemcsak a kötelező számlázási folyamatok terén történt gyökeres változás, hanem egyre több vállalkozás igényli azokat a digitális többletfunkciókat, amelyek egyszerűsítik és megkönnyítik a napi operatív ügyvitelt.

Az első körben 2018. július 1-jétől bevezetett számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget további két lépésben az összes számlára kiterjesztették 2021-re, amely egyaránt hatással van a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók mindennapjaira. A kata adózást választókat ráadásul nemcsak a NAV felé történő adatszolgáltatási kötelezettség, de az adózási formával kapcsolatos változások is fontos válaszút elé állították.

A kata adózás év eleji szigorításával a kisadózók vállalkozások élete is megváltozott. Január 1-jétől magánszemély már csak egyetlen jogviszonyával összefüggésben lehet kisadózó, és szigorították a kapcsolt vállalkozási jogviszony feltételeit is: az egy kifizetőtől származó 3 millió forintot meghaladó bevételük megadóztatásának következményeivel is számolniuk kell. A szigorításoknak köszönhetően – egyes becslések szerint - a tavalyi évhez képest 20 százalékkal csökkent a katások aránya az egyéni vállalkozások körében.

Azonban ennél is nagyobb horderejű változást hozott az online számlázás, amely az idei évben teljesedett ki. 2018-tól három fokozatban vezették be az adatszolgáltatási kötelezettséget, amely mára gyakorlatilag minden vállalkozást érint.

Az év elején két fontos változás is történt:

egyrészt bővült a jelentendő számlák köre: a magánszemélyek részére és az Európai Unió más tagállamába történő termékértékesítés és export után kiállított számlák is bekerültek a rendszerbe, így – egy-két esetet leszámítva – gyakorlatilag a gazdasági élet teljes számlaforgalmára rálátása nyílik a NAV kockázatelemzőinek

másrészt új, a 3.0 sémát kell alkalmazni a jelentéshez.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek körének kiterjesztése – amellett, hogy piaci elemzők számításai szerint az online számlázás így már legalább 200-250 milliárd forint éves plusz bevételt termel majd a költségvetésnek – elsősorban a beérkező számlák számában hozott látványos változást: amíg tavaly decemberben hétköznaponként átlagosan egymillió online számla érkezett az adóhivatalhoz, ez február elejére a duplájára nőtt, 2,3 milliós napi rekorddal.

A rendszer teljes kiterjesztése egyúttal a kéziszámla-éra végét is elhozta: bár nem tűntek el teljesen a kézzel írt számlák, de mára az online, felhőalapú megoldásokra szavaz a kkv-k és az egyéni vállalkozók többsége. Amíg a tavalyi évben a vállalkozók több mint kétharmada használt kézi számlatömböt, mára ez már csak valamivel több mint az egyharmadukra igaz. Ezzel szemben a telepített programot választók aránya valamelyest nőtt, de az igazán nagy arányú változás az online számlázók esetében történt: ezt a megoldást választók aránya közel megduplázódott egy év alatt.

A digitalizációs kényszer rámutatott a folyamat előnyeire is

A számlázási feladatokon túl, jelentős igény van a számlázóprogramokba integrált kiegészítő megoldásokra. Bár az új funkcióra való fogékonyságot több tényező is befolyásolja, jellemzően a nagyobb, sok számlát kiállító, az online megoldásokat egy-egy területen már használó vállalkozások a legnyitottabbak. Ugyanakkor egyes megoldások, mint például egy digitális pénzügyi asszisztens, már az egyéni vállalkozók számára is érdekesek, miközben az összetettebb vállalkozási működést feltételező funkciók, mint egy ügyviteli rendszer használata, inkább a több fős cégek számára lehet hasznos.

Piaci tapasztalatok szerint a kisvállalkozások legalább fele örülne, ha számlázóprogramjában több dolgot intézhetne. Az online számlázót használó kkv-k jellemzően nyitottak a számlázószoftverek kibővített funkcionalitására is, többek között szívesen vennék, ha megrendelőlapot állíthatnának ki vagy munkalapokat kezelhetnének számlázójukban, ahogyan azt is, ha az egyben könyvelőprogramot is kínálna számukra.

