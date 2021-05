Ők a zsarolóprogramok valódi működtetői: a világon senkit sem kímélnek

A zsarolóvírus szó mindig előkerül, ha a vállalatok a 2021-ben várható kiberfenyegetésekről beszélnek. A támadók felépítették márkáikat, és soha nem látott merészséggel haladnak előre: az újságok első oldalain rendszeresek azok a híradások, amelyek zsarolóvírusos támadások áldozatául esett szervezetekről számolnak be. Ám azzal, hogy az ilyen hackercsoportok a reflektorfénybe helyezik magukat, valójában elrejtik a zsarolóprogram-ökoszisztéma tényleges komplexitását.

Más iparágakhoz hasonlóan a zsarolóprogram-ökoszisztémában is sok szereplő található, akik mind különféle szerepeket töltenek be. A közhiedelemmel ellentétben, mely szerint a zsarolóvírussal támadó bandák valójában gengszterbandák – a Keresztapában látott, szorosan összetartó csoportok, akik mindenben együtt vannak benne –, a valóság inkább Guy Ritchie „Úriemberek” című filmjének világához hasonlít a jelentős számú különböző szereplővel – fejlesztők, botmesterek, hozzáférés-értékesítők, és a zsarolóprogramokat működtetők –, akik a legtöbb támadásban részt vesznek, és a dark webes piacokon nyújtanak szolgáltatásokat egymásnak.

Ezek a szereplők kifejezetten az erre specializálódott darknetes fórumokon találkoznak, ahol szolgáltatásokat és partnertársulásokat kínáló, rendszeresen frissített hirdetések találhatók.

Az egyedül dolgozó, prominens nagyhalak nem sűrűn látogatják ezeket az oldalakat, ugyanakkor egyes jól ismert csoportok – mint például az előző pár negyedévben egyre több szervezetet megtámadó REvil – rendszeresen tesznek közzé ajánlatokat és híreket partnerprogramokon keresztül. Az ilyen kapcsolat egy partnertársulást feltételez a zsarolóvírussal támadó csoport működtetője és a partner között, ahol az előbbi 20–40 százalékkal részesedik a profitból, míg a maradék 60–80 százaléka a partnernél marad.

Az ilyen partnerek kiválasztása egy finomhangolt folyamat, amelyben a zsarolóprogramot működtetők már a legelejétől fogva lefektetik az alapszabályokat, a földrajzi korlátozásokat, sőt még a politikai nézeteket is beleértve. A zsarolóprogramok áldozatait ugyanakkor opportunista módon választják ki.

Mivel a szervezeteket megfertőző személyek és a zsarolóprogramot ténylegesen működtetők valójában különböző csoportok, akik csak a profit reményében állnak össze, a megfertőzött szervezetek az esetek túlnyomó többségében könnyű prédák – olyanok, akikhez a támadók könnyebben meg tudták szerezni a hozzáférést. A megszerzett hozzáférést később mind a partnerprogramban dolgozó szereplők, mind a független működtetők értékesíthetik, vagy aukción, vagy fix áras formában, akár már 50 USD-tól is. Ezek a támadók a legtöbbször botnet tulajdonosok, akik nagyszabású, kiterjedt kampányokat folytatnak, és nagy tételben árulják az áldozatok gépeihez való hozzáférést, olyan eladókat elérve, akik az internetre néző szoftverek (pl. VPN berendezések vagy e-mail átjárók) nyilvánosságra hozott sérülékenységeire vadásznak, hogy ezeket kihasználva behatolhassanak a szervezetek gépeibe.

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x)

A zsarolóvírusos fórumokon emellett másfajta ajánlatok is találhatók. Vannak olyan zsarolóprogram működtetők, akik malware-mintákat és zsarolóvírus-építő alkalmazásokat kínálnak 300 és 4000 USD közötti összegért, mások szolgáltatásként kínálnak zsarolóprogramokat, vagyis a zsarolóprogram mellé folyamatos fejlesztői támogatást biztosítanak – az ilyen szolgáltatás csomagára havi 120 USD és évi 1900 USD között mozog.

„A zsarolóprogram-ökoszisztéma egy komplex rendszer, amelyben sok érdek forog kockán. Egy folyton változó piacról van szó, amelyben sok szereplő tevékenykedik: egyesek meglehetősen opportunisták, mások pedig rendkívül profik, akik fejlett módszereket alkalmaznak. Nem konkrét célpontokat választanak ki, hanem bármilyen szervezet megfelel nekik – legyen az nagyvállalat vagy kisvállalkozás –, amennyiben hozzáférést tudnak szerezni hozzá. Az üzlet ráadásul igen csak jól megy, ezért aztán még jó ideig nem fognak felhagyni ezzel a tevékenységgel” – fejtette ki Dmitrij Galov, a Kaspersky globális kutató és elemző csapatának biztonsági kutatója. „A jó hír az, hogy már meglehetősen egyszerű biztonsági intézkedések alkalmazásával is elűzhetők a támadók a szervezet közeléből, tehát már az olyan standard eljárások, mint a rendszeres szoftverfrissítések és az izolált biztonsági mentések is segítenek, de emellett a szervezetek még sok más egyebet is tehetnek annak érdekében, hogy biztonságban tudhassák magukat.”