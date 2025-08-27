A szemünk előtt omlik össze a magyar gazdaság? Ettől szenved most Magyarország legfőbb húzóágazata

Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára.
A befektetők ma már a világ minden pontján és a gazdaság valamennyi területén naprakészen és pontosan tudni akarják, hogy éppen mi történik a pénzükkel. Nincs ez másként a számos nehézséggel küzdő építőiparban sem, ahol az információáramlás akadozása komoly, a projektek jövedelmezőségét döntően befolyásoló csúszásokhoz, minőségi gondokhoz, költségnövekedéshez vezethet. A létesítménygazdálkodásban, ingatlanprojektekben, valamint az építőiparban is használatos digitális dokumentáció, kommunikáció és jelentéskészítő vezető platformját Magyarországon is forgalmazó PlanRadar szakértői gyakorlati példákat hozva azt mutatják be, hogy a modern digitális eszközök miként könnyítik meg az operatív kihívások kezelését, ami lehetővé teszi, hogy a befektetők több időt és energiát fordíthassanak a stratégiai döntésekre.
Az építőipari ágazatra nehezedő nyomást jól mutatja, hogy a PlanRadar 17 országra, köztük Magyarországra is kiterjedő, 669 építőipari vállalat bevonásával elkészített, Global Housebuilders' Survey 2024 felmérésének eredménye szerint kiemelkedik a szakképzett munkaerő krónikus hiánya – a válaszadók döntő többsége, csaknem 80 százaléka pedig a lakásépítési projektek költségeinek növekedését tapasztalta az elmúlt időszakban.
A kutatásban részt vevő vállalatok nagyjából háromnegyede szembesült az eredetileg meghatározott határidők csúszásával. Pénz és időveszteség, amelyek kivédése elengedhetetlen a projektek sikere érdekében. A megoldás kulcsa a beruházások folyamatos ellenőrzésének biztosítása, aminek ma már nélkülözhetetlen eszköze a digitalizáció.
A projektek nyomon követése, időgazdálkodás
A korszerű eszközök lehetővé teszi a befektetőknek, hogy nyomon kövessék az építkezés előrehaladását – a tervezéstől az építkezésen át a projekt átadásáig – annak köszönhetően, hogy az érintett résztvevők minden munkafázist fényképekkel, szöveges bejegyzésekkel vagy ellenőrzőlistákkal dokumentálnak.
A mobil eszközök és a felhőalapú környezet összekapcsolásával a felhasználók bármikor hozzáférhetnek a legfrissebb adatokhoz közvetlenül a helyszínről. A hagyományos, nehézkesebben működő információs csatornák kiváltása jelentősen lerövidíti a reagálási időt a problémákra, ráadásul megerősíti a bizalmat abban, hogy a projekt valóban az eredeti terv szerint halad.
„Komoly versenyelőnyt jelent, hogy a befektetőknek nem kell minden ellenőrzéskor személyesen kimenniük a terepre. A platformunkba beépített SiteView funkciónak köszönhetően ugyanis hozzáférnek a helyszínen dolgozók által készített legfrissebb, 360°-os felvételekhez, amiket összevethetnek a korábbi kivitelezési szakaszokban rögzített felvételekkel, így pontosan látják, milyen haladás történt az adott építkezésen az adatrögzítések között eltelt időszakban” – mondja Borbély Csaba, a PlanRadar magyarországi menedzsere.
A költségek kézben tartása, támogatás a döntéshozatalban
A digitális eszközök további előnye, hogy használatukkal a befektetők gyakorlatilag élőben nyomon követhetik a kiadásokat, ráadásul jelzéseket is kapnak a pénzügyek várható alakulásáról. A terepen elvégzett adatrögzítés ugyanis lehetővé teszi a költségvetési eltérések azonosítását, a pénzügyi szempontból kockázatos változások okainak felismerését, gyors felszámolását.
Mit hoz a jövő?
Az igazán hatékony építőipari platformok készítői ma már ott tartanak, abba az irányba fejlődnek, hogy képesek a korábban egymástól függetlenül működő alkalmazások - költségvetési szoftverek, hibalistás megoldások, dokumentum-jóváhagyási, engedélyezési rendszerek- összekapcsolására. A cél az, hogy egy helyen tudják kezelni a projektekkel kapcsolatos információkat, és így megfeleljenek az ingatlanbefektetők elvárásainak, akik az épületek teljes életciklusán át gyakorlatilag élőben követhetik, mire megy el a pénzük.
