2025. augusztus 27. szerda Gáspár
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magasban dolgozó építőipari munkás, Építőipari munkások acél tetőgerendákon dolgoznak, az építkezésen a munkavállaló számára horgokkal ellátott zuhanásgátló eszközzel a biztonsági testhevederhez.
Vállalkozás

A szemünk előtt omlik össze a magyar gazdaság? Ettől szenved most Magyarország legfőbb húzóágazata

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 20:32

A befektetők ma már a világ minden pontján és a gazdaság valamennyi területén naprakészen és pontosan tudni akarják, hogy éppen mi történik a pénzükkel. Nincs ez másként a számos nehézséggel küzdő építőiparban sem, ahol az információáramlás akadozása komoly, a projektek jövedelmezőségét döntően befolyásoló csúszásokhoz, minőségi gondokhoz, költségnövekedéshez vezethet. A létesítménygazdálkodásban, ingatlanprojektekben, valamint az építőiparban is használatos digitális dokumentáció, kommunikáció és jelentéskészítő vezető platformját Magyarországon is forgalmazó PlanRadar szakértői gyakorlati példákat hozva azt mutatják be, hogy a modern digitális eszközök miként könnyítik meg az operatív kihívások kezelését, ami lehetővé teszi, hogy a befektetők több időt és energiát fordíthassanak a stratégiai döntésekre.

Az építőipari ágazatra nehezedő nyomást jól mutatja, hogy a PlanRadar 17 országra, köztük Magyarországra is kiterjedő, 669 építőipari vállalat bevonásával elkészített, Global Housebuilders' Survey 2024 felmérésének eredménye szerint kiemelkedik a szakképzett munkaerő krónikus hiánya – a válaszadók döntő többsége, csaknem 80 százaléka pedig a lakásépítési projektek költségeinek növekedését tapasztalta az elmúlt időszakban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatásban részt vevő vállalatok nagyjából háromnegyede szembesült az eredetileg meghatározott határidők csúszásával. Pénz és időveszteség, amelyek kivédése elengedhetetlen a projektek sikere érdekében. A megoldás kulcsa a beruházások folyamatos ellenőrzésének biztosítása, aminek ma már nélkülözhetetlen eszköze a digitalizáció.

A projektek nyomon követése, időgazdálkodás

A korszerű eszközök lehetővé teszi a befektetőknek, hogy nyomon kövessék az építkezés előrehaladását – a tervezéstől az építkezésen át a projekt átadásáig – annak köszönhetően, hogy az érintett résztvevők minden munkafázist fényképekkel, szöveges bejegyzésekkel vagy ellenőrzőlistákkal dokumentálnak.

A mobil eszközök és a felhőalapú környezet összekapcsolásával a felhasználók bármikor hozzáférhetnek a legfrissebb adatokhoz közvetlenül a helyszínről. A hagyományos, nehézkesebben működő információs csatornák kiváltása jelentősen lerövidíti a reagálási időt a problémákra, ráadásul megerősíti a bizalmat abban, hogy a projekt valóban az eredeti terv szerint halad.

„Komoly versenyelőnyt jelent, hogy a befektetőknek nem kell minden ellenőrzéskor személyesen kimenniük a terepre. A platformunkba beépített SiteView funkciónak köszönhetően ugyanis hozzáférnek a helyszínen dolgozók által készített legfrissebb, 360°-os felvételekhez, amiket összevethetnek a korábbi kivitelezési szakaszokban rögzített felvételekkel, így pontosan látják, milyen haladás történt az adott építkezésen az adatrögzítések között eltelt időszakban” – mondja Borbély Csaba, a PlanRadar magyarországi menedzsere.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A költségek kézben tartása, támogatás a döntéshozatalban

A digitális eszközök további előnye, hogy használatukkal a befektetők gyakorlatilag élőben nyomon követhetik a kiadásokat, ráadásul jelzéseket is kapnak a pénzügyek várható alakulásáról. A terepen elvégzett adatrögzítés ugyanis lehetővé teszi a költségvetési eltérések azonosítását, a pénzügyi szempontból kockázatos változások okainak felismerését, gyors felszámolását.

Mit hoz a jövő?

Az igazán hatékony építőipari platformok készítői ma már ott tartanak, abba az irányba fejlődnek, hogy képesek a korábban egymástól függetlenül működő alkalmazások - költségvetési szoftverek, hibalistás megoldások, dokumentum-jóváhagyási, engedélyezési rendszerek- összekapcsolására. A cél az, hogy egy helyen tudják kezelni a projektekkel kapcsolatos információkat, és így megfeleljenek az ingatlanbefektetők elvárásainak, akik az épületek teljes életciklusán át gyakorlatilag élőben követhetik, mire megy el a pénzük.
Címlapkép: Getty Images
#építőipar #építkezés #projekt #befektetők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:46
20:32
20:16
20:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
2025. augusztus 27.
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
2 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
2 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
2 hete
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
5
1 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:59
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:03
Kvíz: Jól vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 18:34
A lengyelek megcsinálták: őrület, mennyi termett náluk ebből a gyümölcsből