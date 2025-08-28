2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Budapest
2020. június 6. Gilroy / CA / USA - Wendys hely a South San Francisco Bay Area-ban
Vállalkozás

Megszólalt a Wendy's a magyarországi terjeszkedésről: ez vár a hazai vásárlókra

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 14:29

Huszonhárom év után újra megjelenhet Magyarországon a Wendy’s: a világ egyik legnagyobb gyorsétteremlánca már aktívan keres franchise-partnereket hazánkban. A cég célja, hogy 2028-ra elérje a 2000 nemzetközi éttermet, és ebben a hazai piac is szerepet kapna.

Ahogy arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, juszonhárom év után ismét Magyarországra készül visszatérni a Wendy’s gyorsétteremlánc. A cég több mint 7200 étteremmel van jelen világszerte, elsősorban franchise-partnerek révén, és az elmúlt három évben újraindította európai terjeszkedését.

Az Egyesült Királyságban már 45 egységet működtetnek, idén pedig Romániában is nyitottak egy éttermet. Bár a magyarországi nyitás pontos időpontja egyelőre nem ismert, a Wendy’s már aktívan keres franchise-partnereket hazánkban.

Mikor jön a Wendy's?

A hír kapcsán megkerestük a Wendy's-t, hogy árulják el pontosan mik a terveik a magyaroszági terjeszkedéssel. A központ többek között arról tájékoztatott minket, hogy 

A Wendy’s továbbra is bizonyítja erejét globális márkaként, és egyértelmű célként tűzte ki, hogy 2028-ra elérje a 2000 nemzetközi éttermet. Ennek a növekedésnek a támogatására aktívan toborzunk franchise-partnereket, akik új Wendy’s éttermeket építenek és működtetnek Magyarországon.

"Izgatottan várjuk az együttműködést olyan új partnerekkel, akik készek velünk együtt növekedni, és alig várjuk, hogy a Wendy’s friss, világhírű ételeit még több fogyasztóhoz eljuttathassuk Európa-szerte" - tették hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #gyorsétterem #franchise #étteremlánc #gyorséttermek

0 HOZZÁSZÓLÁS
