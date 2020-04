Totális katasztrófa lehet a magyar családok nyara: így kerülhetik el a káoszt

A nyári szünet kezdetéig fennmaradó közel két hónap több szempontból is hatással lesz a családok életére. Ha nem lesznek aktívak és előretekintők a szülők, nagyon nehéz vakáció elé nézhet mindenki! Drasztikus áremelkedés és táborhiány várható, de a jó hír, hogy tehetnek ellene- szakértő foglaltó össze a legfontosabb tudnivalókat.

Bíztató híreket olvashattak a szülők a napokban a koronavírus-járvány kapcsán: jelenleg a tetőzést május elejére várják, így jó esélye lehet annak, hogy az azt követő másfél hónap időtartama, valamint a várható meleg időjárás kapcsán lehet esélye a vakációban szervezett nyári táborok megtartásának.

A 2020-as esztendő álomszerűen indult a táborpiacon, ugyanis az idei esztendőben február hónapban 20 százalékkal több jelentkezést regisztráltunk a táborokba, mint a tavalyi év azonos időszakában. Ezt követően, a koronavírus megjelenése után, a jelentkezések száma drasztikusan visszaesett, ami érthető, de muszáj, hogy foglalkozzanak a családok a táborokkal, önmaguk érdekében

- mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője. - Ez azért jelenthet hatalmas problémát, mert a jelentkezések hosszabb elmaradása esetén a táborszervezők egy jó része dönthet úgy, hogy jelentkező gyermekek hiányában nem szervezi meg a táborokat. Így előállhat az a helyzet, hogy mire elkezdődik a nyári szünet, a vírus lecseng, mégsem tudjuk táborok által hasznosan, élménydúsan és biztonságosan biztosítani gyermekünknek a felügyeletet, míg mi dolgozunk, mert nem lesz elég tábor!"

A kisebb táborkínálattal szembenálló megnövekedett kereslet hatására egyrészt gyerekek ezreinek nem juthat hely a gyermektáborokban, másrészt a túlkereslet árfelhajtó hatású lehet, azaz a családoknak érdemben, akár 25-30 százalékkal is többet kell fizetnie egy-egy turnusért, mint korábban. A táborszervezők egyelőre tartják meghirdetett táborárakat, de ahogy haladunk előre az időben, ez a piac egyre nagyobb hányadán változni fog.

Fontos tudni, hogy a szülők által befizetett előlegek a tábor elmaradása esetén visszajárnak, ha központi utasításra kell eltekinteni a tábor megszervezésétől. Ennek okán, ha az Operatív Törzs a későbbiekben ilyen döntést hoz, úgy a családokat anyagi kár nem érheti! Ezzel együtt nem mindegy, hogy a szülők most jelentkeznek alapáron vagy már az emelkedett díjakon kell tábort találni a csemetének. A jelentkezések megindulása egyben a táborok számának csökkenését is megállíthatja, így a későbbi áremelést is mérsékelheti.

A táborok idén még fontosabbak lesznek, mint az elmúlt években. A gyermek biztonságos felügyelete, amíg a szülő dolgozik, illetve az élménydús vakáció mellett kiemelkedő jelentősége lesz a táborok szociális hatásának. A nebulók a nyári szünet kezdetekor már három hónapja nem látták barátaikat, nem játszhattak kortársaikkal, így ez az élmény a táborokban még inkább előtérbe kerül.

"Mi nagyon bízunk a döntéshozó szakemberek kompetenciájában, valamint a jó idő közeledtének pozitív hatásaiban, így a fentiek okán csak bíztatni tudjuk Önöket arra, hogy keressenek tábort a Táborfigyelőn, valamint foglalják le mielőbb csemetéjüknek a vakációs lehetőséget. Már több mint 500 táborturnus közül tudnak választani, így az igazán bő kínálatból mindenki megtalálhatja a gyermekéhez leginkább passzoló tábort!" - állítja a Táborfigyelő vezetője.

Címlapkép: Getty Images