Rengetegen nem tudnak erről a lehetőségről: az élelmesebbek már így utaznak

Tombol a fogyasztási láz hazánkban, főleg a nyári szabadságolások előtt, amikor a magyarok a nyaralásukat tervezgetik. Sokan még mindig személyi hitelből utaznak, pedig ma már a legtöbb utazási iroda kínál részletfizetési lehetőségeket, sőt, a koránkelők extra kedvezményeket is kaphatnak "first minute" kedvezmények formájában.

Egyre többet utaznak a magyarok külföldi országokba a KSH adatai szerint: az elmúlt évtizedben negyedével nőtt a határainkon túlra irányuló utazások száma, az előrejelzések szerint csaknem harmaduk idén is Horvátországot célozza meg: az elmúlt bő tíz év alatt - 2007 és 2018 között - negyedével nőtt a határainkon túlra irányuló utazások száma - derül aki a Groupama felméréséből.

A magyarok takarékosan utaznak: 61 százalékuk a külföldi utazásukra szánt éves keretösszeget igyekszik személyenként 100 ezer forint alatt tartani. Közel 20 százalékuk 100 és 300 ezer forint közötti összeget szán évente külföldi kikapcsolódásra, e fölötti összeget már jóval kevesebben (8%) adnak ki az év során, és érdekesség, hogy a turisták mindössze 3 százaléka költ évente félmillió forint fölött.

Tehát egy négytagú családról elmondható, hogy átlagosan 400 ezer forintot költ el, akár még egy picit többet.

Ahogy a számokból is jól látszik, hogy tombol a fogyasztási láz hazánkban, az emberek szívesen költenek szórakozásra, utazásra is. Külföldön már vannak olyan utazási irodák, amelyek hitelt is nyújtanak egyben, így az utasok a repülőjegyük, nyaralásuk árát nem egyösszegben, hanem 10-30 százalékos kamattal csak később, egyenlő havi részletekben fizetik ki. Iparági információink szerint Magyarországon is voltak hasonló kezdeményezések, ám ezek nem tudtak igazán sikeresek lenni, arról nem is beszélve, hogy a hitelezéshez speciális engedélyek is szükségesek.

Itthon ez nem jellemző

Jelenleg tehát itthon az általunk megkérdezett nagy utazási irodáknál ilyen lehetőség nincs, ám sokan közülük kínálnak részletfizetési lehetőségeket. Az Inviától például azt a tájékoztatást kaptuk, hogy amennyiben az indulás időpontja a megrendeléstől számított 30 napon belül esedékes, úgy a szervezőirodák általában már a teljes összeget kérik, ilyenkor már nincs lehetőség a megrendelt utazás több részletben történő teljesítésére. Korábbi foglalás esetén azonban jellemzően az utazás teljes árának 40 százalékát szükséges befizetni a foglaláshoz, majd a fennmaradó összeget az utazást megelőző 30. napig érnek rá rendezni az utasok. Ám ez a szabály alapvetően a főszezonban érvényes, az előfoglalási időszakokban viszont különböző konstrukcióból választhatnak az érdeklődők: van hogy elég csupén 15 ezer forintot befizetni és a jó ár máris garantált - igaz ehhez időben neki kell állni a szervezésnek, adott esetben már szeptemberben.

"Általános Szerződési Feltételeink alapján nálunk foglaláskor 40 százalék előleget kell befizetni, amit indulás előtt 30 nappal kell 100 százalékra kiegészíteni, azaz akkor kell a maradék 60 százalékot rendezni, ám amennyiben az út 30 napon belül indul., abban az esetben foglaláskor már a teljes összeg fizetendő" - mondta el a Pénzcentrumnak Hajducsi Tamás, a Kartago Tours marketing igazgatója.

marketing igazgatója. A Neckermanntól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy részletfizetési lehetőség csak úgy lehetséges, hogy befizetjük az előleget, a hátralékot pedig indulás előtt egy hónappal ezt lehet havi részletekben fizetni, de elutazás utáni részletfizetési lehetőség nincs.

azt a tájékoztatást kaptuk, hogy részletfizetési lehetőség csak úgy lehetséges, hogy befizetjük az előleget, a hátralékot pedig indulás előtt egy hónappal ezt lehet havi részletekben fizetni, de elutazás utáni részletfizetési lehetőség nincs. Az ALDI UTAZÁS -nál az online foglaláskor csupán a vételár 20 százalékát kell az utasnak befizetnie, a fennmaradó 80 százalékot elég az indulás előtt 21 nappal rendeznie. Ez a megoldás különösen előnyös akkor, ha az utas hónapokkal szezon előtt, early bird kedvezménnyel foglal le egy utat, mivel így jelentős kedvezménnyel foglalhat és nem áll a pénze a foglalásban. Hitelezési lehetőséget az ALDI UTAZÁS nem nyújt.

-nál az online foglaláskor csupán a vételár 20 százalékát kell az utasnak befizetnie, a fennmaradó 80 százalékot elég az indulás előtt 21 nappal rendeznie. Ez a megoldás különösen előnyös akkor, ha az utas hónapokkal szezon előtt, early bird kedvezménnyel foglal le egy utat, mivel így jelentős kedvezménnyel foglalhat és nem áll a pénze a foglalásban. Hitelezési lehetőséget az ALDI UTAZÁS nem nyújt. Az IBUSZ nem kínál részletfizetési lehetőséget.

Utazz hitelből?

A fogyasztási lázzal párhuzamosan a hitelfelvételi láz is tombol, a személyi hitelek aránya ezen belül is kimagasló -számolt be korábban a Pénzcentrum. Mivel szabad felhasználású hitelről van szó, a banknak nem mindig van pontos információja arról, hogy mi is a hitelfelvétel célja, ám például a Cetelem Bank megkérdezi ezt az ügyfelektől - noha a felhasználással szemben általában nem támaszt feltételt.

A bank korábban elmondta, hogy a hitelcélok között legnagyobb növekedést az utazásra és nyaralásra fordított összegek teszik ki: arányaiban meghaladta a 10 százalékot. Azaz a magyarok egyre nagyobb arányban vesznek fel személyi hitelt nyaralásra. Bár többször leírjuk, hogy a magyarok hitelfelvételi magatartása a lakáshiteleknél meglehetősen tudatos, a személyi hitelekre - úgy látszik - ez nem mondható el, holott az utazási irodák kifejezetten rugalmasak a fizetés szempontjából.