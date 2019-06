Igazi horror: így tesz tönkre a nyaralás, ezt egyre többen rontják el

Kielégíthetetlen a magyarok étvágya, amikor személyi hitelről van szó - áprilisban 45 milliárd volt a kihelyezés, ami rekord. Ez önmagában nem baj, az azonban már aggasztó, amikor a magyarok ezt nyaralásra fordítják - márpedig a tendencia egyre jellemzőbb. Megkérdeztük a magyarországi bankokat, hogy mennyien igényelnek személyi hitelt nyaralásra, és azt is elmagyarázzuk, hogy az ilyen célú felhasználás miért ésszerűtlen. A Pénzcentrum kalkulátorának segítségével azt is bemutatjuk, hogy az egyhetes álom hogy válik 4-7 éves rémálommá.





Tombol a fogyasztási láz a magyarok körében. Bár korábbi cikkünkben bebizonyítottuk, hogy a hitelfelvételi láz még mindig nem hasonlítható a válság előtti szinthez, a magyarok hiteléhsége még most is hihetetlenül magas (bár a személyi hiteleknél és lakáshiteleknél ez a mérték már meghaladta a válság előtti szintet). A személyi hitelek aránya ezen belül is kimagasló. A hitelcélt itt nem kell megnevezni, és fedezet sincs, a kérdés csupán annyi: mire vesznek fel a magyarok ennyi személyi hitelt?

Az alábbi ábra azt mutatja, milyen sok hitelt vesznek fel a magyarok. Látható, hogy a felvételi kedv szépen növekszik, csak áprilisban 47,5 milliárd forintnyi ilyen hitelt igényeltek a magyarok. Ez éves rekord.

De mire költik ezt a pénzt? Mivel szabad felhasználású hitelről van szó, a banknak nem mindig van pontos információja arról, hogy mi is a hitelfelvétel célja. A Cetelem Bank ugyanakkor megkérdezi ezt az ügyfelektől - noha a felhasználással szemben általában nem támaszt feltételt.

A bank korábban elmondta, hogy a hitelcélok között legnagyobb növekedést az utazásra és nyaralásra fordított összegek teszik ki.

Míg pár éve a banknál ez 3-4 százalékos arányt tett ki, ma ez már 10 százalék fölött van - ráadásul a felvett összeg milliós nagyságrendű. Azaz a magyarok egyre nagyobb arányban vesznek fel személyi hitelt nyaralásra. Bár többször leírjuk, hogy a magyarok hitelfelvételi magatartása a lakáshiteleknél meglehetősen tudatos, a személyi hitelekre - úgy látszik - ez nem mondható el.

Megkérdeztük a többi bankot is

Azt feltételeztük, hogy nem csak a Cetelemnél lehet hasonló az arány, ezért megkerestük az országban működő legnagyobb bankokat: azt kérdeztük, hogy náluk milyen arányt tesz ki a nyaralási céllal felvett személyi hitelek összege. Mivel szabad felhasználású hitelről van szó, sok bank nem tudta, hogy mennyi is ez az összeg, némely bank pedig kutatási adatokat ismertetett - mi a bankok válaszait mutatjuk most.

Az MKB Bank hasonló arányról számolt be: náluk is 10 százalék körül van azok aránya, akik tervezett utazásaikhoz vesznek fel személyi kölcsönt. Az erre a célra felvett összeg az MKB-nál 650 ezer forint - ez valamivel meghaladja az átlagos összeget. A K&H-nál ugyanakkor a teljes hitelfelvételnek kevesebb mint 1 százalékát teszi ki az utazási célból felvett hitelek aránya. Ugyanezt írta az UniCredit is - bár ők kutatási adatokra támaszkodva állították, hogy a hitelfelvételi célok között elhanyagolható az utazás aránya.

Nem biztos, hogy ez jó irány

Természetesen a kikapcsolódás rendkívül fontos, ráadásul ha ezeket a hitelösszegeket belföldi nyaralás során költik el a hitelfelvevők, az a hazai gazdaságra is hatást gyakorol. Vélhetően azonban nem erről van szó - a milliós és 650 ezres összegek, amelyről a bankok beszámoltak, jellemzően egy 1-2 hetes külföldi nyaralás összegének felelnek meg - ez pedig hatalmas kiadás.

Általánosságban azt állítjuk, hogy a nyaralási célra felvett személyi hitel nagyon rossz döntés. Az eladósodásnak akkor van értelme, ha a finanszírozást nem tudjuk máshogy megoldani (vagy csak drágábban), és/vagy valamilyen befektetési céllal történik (például nyelvtanulás, egyetem, de akár az autóvásárlást is ide sorolhatjuk). A nyaralás nem ilyen. Gondoljunk bele, ha valaki egy 1 millió forintos nyaralást személyi hitelből fedez, annak feltehetően nincs megtakarítása, azaz nincs felkészülve a váratlan helyzetekre - ráadásul ha eladósodik, akkor az esetleges nem várt helyzet esetén sem tud majd hitelt felvenni, vagy nem annyit és nem olyan feltételekkel, ahogy azt adósságmentesen tehetné.

És a lényeg: aki nem tud az egész év során az éves nyaralásra félretenni, annak minden bizonnyal a jövedelme is alacsony, és nem biztos, hogy egy milliós nyaraláshoz felvett hitel törlesztőjét olyan könnyen fizeti. Mert itt bizony jelentékeny összegekről beszélünk. Az egyhetes nyaralás akár évekre eladósíthatja a családot, amelynek terhét minden hónapban nyögni kell.

Mennyibe is kerül havonta egy egyhetes nyaralás?

Nézzük most meg, hogy mekkora a törlesztője egy 1 milliós személyi hitelnek. Ehhez a Pénzcentrum kalkulátorát hívtuk segítségül. Ha valaki nem rendelkezik nettó 250 ezer forintos jövedelemmel, és 48 hónap, azaz 4 év alatt törlesztene, akkor így alakul a törlesztő:

A CIB ajánlata 11,73 százalékos THM-mel érhető el, a teljes visszafizetendő így 1 millió 244 ezer forint lesz, a havi törlesztő 26 ezer. Szintén ekkora havi terhet jelent a Raiffeisen hite, a K&H és az MKB terméke is hasonló, 26 ezres havi terhet jelent a családnak. A Budapest Bank hitele némileg drágább, 30 ezer forint havonta, a teljes visszafizetendő már majdnem másfél millió, akárcsak az OTP-nél.

Némileg alacsonyabb a havi teher, ha 72 hónapra toljuk ki a törlesztést, és ha van 250 ezer forint feletti jövedelmünk. A CIB-nél ekkor 8,17 százalékos a THM, a havi törlesztő 17 474 forint, a Raiffeisennél 17 509, az MKB-nál 18 ezer. Az Erste terméke havi 21 ezer forintos terhet jelent, az OTP-é 24 ezret. Ezeket az összegeket minden hónapban ki kell fizetni, míg a nyaralás csak egy hétig tart.

Sokkal értelmesebb dolog, ha a személyi hitelt például lakásfelújításra vagy autóvásárlásra költjük, hiszen azoknak a hatásait még hosszú évekig érezzük - csak úgy, mint ahogy a törlesztőt is nyögjük évekig. A kikapcsolódás valóban fontos, ha azonban lehetőségeink ezt nem engedik meg, keressünk annak egy olcsóbb módot