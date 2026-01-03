Teljesen kiakadt a szurkolókra a skót csapat edzője: "egyszerűen kinyírnak..."

Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy állása komoly veszélybe kerülhet, ha csapata elveszíti a szombati Old Firm-rangadót a Rangers ellen - írta a The Guardian.

Wilfried Nancy szenvedélyesen védte meg saját szakmai alkalmasságát a Celtic vezetőedzői posztjára. A francia szakember arra kérte kritikusait, hogy vegyék figyelembe a körülményeket, és azt állította, hogy a média megpróbálta "kivégezni" a klubnál töltött nehéz első hetekben. Hozzátette: tisztában van vele, hogy a valóság az, állása könnyen veszélybe kerülhet, ha a Celtic elbukja az ősi ellenfél Rangers ellen ma rendezett rangadót, az Old Firmet.

A keddi, 2–0-s Motherwell elleni vereség azt jelentette, hogy a csapat az utóbbi hét tétmeccséből az ötödiket veszítette el. A Fir Parkban nyújtott teljesítmény különösen gyenge volt, ami újabb kérdéseket vetett fel a korábbi Columbus Crew-edző rátermettségével kapcsolatban. Ha a Rangers győzni tud a Celtic Parkban, utolérheti ősi riválisát, még a saját, korántsem meggyőző szezonkezdetét figyelembe véve is. Mindkét glasgow-i klub hátrányban van jelenleg a bajnoki tabellát vezető Hearts mögött.

"Ez még csak a kezdet" – mondta Nancy. "Általában négyhetes felkészülési időszakunk van, nekem viszont egyáltalán nem volt. Már az érkezésem előtt tudtam, hogy ha nem nyerek meccseket, bajba kerülök, mert ez a munkával jár. De örülök, hogy itt lehetek. Tudom, hol tartunk most, és nem érzem magam esélytelennek."

"A körülményeket ismerve tisztában voltam vele, hogy ilyen helyzet előfordulhat. Időre van szükségem. Adjatok időt, és látni fogjátok majd a csapatomat. Látni fogjátok, mit fogok csinálni, mert már most is láthatjátok, mit értem el korábban."

"Nem tegnap kezdtem edzősködni. Ha elvégzitek a házi feladatotokat, látni fogjátok, hogyan akarok játszani, hogyan akarok védekezni, hogyan akarok támadni – ez teljesen egyértelmű. Teljesen normális, hogy ti, srácok, most szétcincáltok. Ezzel együtt tudok élni. Teljesen rendben vagyok vele, mert tudom, hová akarok eljutni. Ítéljetek meg néhány hét vagy hónap múlva."

Nancy egyik leggyakrabban visszatérő kritikája a háromvédős rendszer következetes alkalmazása, amelyre sokak szerint a Celtic jelenlegi kerete nem igazán alkalmas. A klub vezetése emiatt komoly dilemmával néz szembe ebben az átigazolási időszakban: jelentős összegeket áldozzon-e Nancy hosszú távú elképzeléseinek támogatására, vagy ismerje el, hogy hibázott a kinevezésével. Miután Brendan Rodgers októberben távozott, Martin O'Neill megbízott edzőként nyolc mérkőzésből hetet megnyert.

"Nyilvánvaló, hogy az emberek nem elégedettek" – ismerte el Nancy. "Én sem vagyok elégedett. Egyelőre csak néhány villanást látok viszont a pályán abból, amit megpróbálunk felépíteni, de mindössze 12–13 közös edzés után ezzel is tudok élni."

"Ez a kontextus. Az is tény, hogy nem értük el a kívánt eredményeket, ezt nem tagadhatom. Néhány játékos öt-hat-hét éve van itt, és bizonyos módon csinálták a dolgokat. Ez időt igényel. Ha elvégzitek a munkátokat, látni fogjátok, min dolgozom. Ha türelmesek lesztek, meg fogjátok látni, mire vagyok képes."

A Nancy körül és részben általa keltett zaj csak egy eleme a Celtic feszült klubon belüli helyzetének. A szurkolók általánosságban dühösek a vezetésre, amelynek a feszültségek miatt fel kellett függesztenie az éves közgyűlést. Brendan Rodgerst távozásakor a fő részvényes, Dermot Desmond szokatlanul élesen bírálta, míg Peter Lawwell, a Celtic elnöke múlt hónapban lemondott, "fenyegetésekre és visszaélésekre" hivatkozva. A klub mintha folyamatosan saját magával harcolna. Egy rangadógyőzelem legfeljebb átmenetileg csillapítaná az elégedetlenséget.

Nancy nyilatkozatai alighanem meglepetést okoztak a Rangersnél, ahol Danny Röhl vezetőedző már korábban magabiztosan beszélt a második Old Firm-élményéről. "Készen állunk" – jelentette ki. "Jelenleg nagy önbizalmunk van, erősen hiszünk magunkban."