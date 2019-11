Ők már lehívták az állami ingyenpénzt: több ezer család örülhet

Rárepültek az állami ingyenpénzre a nagycsaládosok: több mint 3000-en vettek már 7 személyes autot 2,5 millió forint kedvezménnyel. Kiderült, hogy nem a módosabbak veszik igénybe a kedvezményt: luxusautókat nemigen vettek az állami pénzből.

Dübörög a nagycsaládosok autóvásárlási programja, a Varga Mihály pénzügyminiszter által frissen közölt adatok szerint majdnem 3000 család élt a 2,5 millió forintos állami támogatással, és vett 7 személyes autót. De ami még fontosabb, a miniszter által közölt adatsorból kiderült, hogy vélhetően azok éltek a kedvezménnyel, akiknek tényleg segítséget jelent a támogatás.





Ugyanis minden ötödik támogatási szerződést Daciára kötötték: mi is megírtuk, hogy a Lodgy az egyik legolcsóbb modell a piacon, konkrétan féláron lehet megvenni egy elég jól feleksztrázott darabot - az olcsóbbakat is, csak ugye a támogatás 2,5 millió forintra, vagy a vételár maximum 50 százalékára érvényes. A nagycsaládos luxusautókat láthatóan nem támogatásra veszik a magyar családok, ezeknek részesedése elenyésző - nyilván a népszerű márkákból is vannak drágább modellek, de ezekről a miniszter nem közölt adatokat. Ennek kapcsán korábban Várkonyi Gábor autópiaci szakértő is azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy

a drágább szegmensben is nyilván örülnek a támogatásban, de ez nem befolyásolja lényegesen a vásárlást. Tehát, aki mondjuk egy Skoda Kodiaq-ot, Seat Terracót, vagy KIA Sorentót egyébként is akart venni magának, az vélhetően kedvezmény nélkül is megtette volna ezt.

Ezek a legnépszerűbb modellek

Talán kicsit meglepő, hogy a Dacia mellett az Opelt is rengetegen vettek: bár a hétszemélyes Combo is elég jó ár-érték aránnyal bír, 3,5 millió forinttól lehet elhozni - és ott van még a Zafira is, amiért legkevesebb 5,5 milliót kérnek. Az viszont meglepő, hogy a Fiat csak a középmezőnyben kullog, pedig a Dobló a Lodgy mellett az egyik legolcsóbb hétszemélyes jelenleg a piacon, már 2,4 millió forintért meg lehet vásárolni újonnan.

A Ford előkelő helyezése nem meglepő, hiszen 4 hétszemélyes modellt is kínálnak: a legolcsóbb Tourneo Connect már 4,4 millió forinttól elérhető, és a legdrágább Galaxy alapára sem éri el a 6,5 millió forintot az állami támogatással. A VW-nél is gazdag a kínálat hétszemélyesből: hét modellre is igénybe lehet venni a 2,5 milliós ingyenpénzt. Egy hétszemélyes Caddy például kicsivel több, mint 4,1 millióért elhozható - érdemes tudni, hogy a Volkswagen még 1,5 millió kedvezményt is ad az állami 2,5 mellé a nagycsaládosoknak.

Használt helyett újat

Aki gondolkozott, hogy 2 millió forintja van egy használt autóra, amivel 3 gyereket kellene furikázni, az most kapott az államtól még 2,5-öt, és ha mondjuk még hozzátett valamennyit, az be tudott ülni egy vadonatúj 7 személyes autóba. Ezek a vásárlók eddig nem léteztek az újautó piacon.

- mondta korábban Várkonyi Gábor, aki szerint bár a hétszemélyes kategória mára inkább a SUV-ok irányába hajlott el, a mostani támogatás keretein belül a legtöbb autó, amiből viszonylag kedvező áron, sokat vásároltak, azok a családi használatra alkalmas, dobozos kivitelű autók.

A Pénzcentrum is megírta, hogy több ezer család élne a lehetőséggel, és ennek megfelelően fennakadások is vannak a gyártóknál. Az autópiaci szakértő már visszadobott megrendelésről is értesült:

aki nem lépett időben, az tapasztalhatja, hogy nem ilyen mennyiségekre lettek az importőrök felkészítve. Bizonyos márkáknál 8-10 hónapos, vagy még annál is hosszabb várakozási időre lehet számítani. Sőt, gyártót nem neveítve, hallottam olyanról is, hogy a kezdeti lendület végül előlegek visszautalásával zárult, mert belátható időben nem tudtak volna szállítani.

A kedvezményezettek köre igen tág, de még így is akadnak olyanok, akik nem vehetik igénybe a 2,5 milliós könnyítést. Ennek kapcsán megkérdeztük a szakértőt, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak.

Aki lemarad erről a kedvezményről, ámde fiatal 7 személyes autót akar venni, annak most elég jó kártyái vannak, hiszen pont ez a kategória sínyli meg az értékvesztést - hiszen minek venne valaki használtan 3 millióért, ha ugyanennyiért kedvezménnyel újat is kaphat

- jelentette ki Várkonyi Gábor, majd pedig ismertette: a azok az autók, amiket a mostani program miatt cserélnek le a nagycsaládosok, vélhetően a használtpiacon kötnek ki, ez pedig elég nagy túlkínálatot eredményezhet. Így vélhetően valamelyest lejjebb fognak menni az árak is.

De nem kell borzasztó olcsóságra számítani - ennek ellendolgozik a forint és az euró árfolyama is, ami nagyban befolyásolja a hazai piaci folyamatokat. Ugyanakkor, ha egyszerre sok autó jelenik meg a piacon, annak mindenképpen árleszállító hatása van, már csak ennek mértéke a kérdés.

Még több pénzt tolnak a támogatásba

Attól nem kell tartani, hogy egyhamar kifogynak a keretek, októberben ugyanis Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentette, hogy még több pénzt tolnak a programba. Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke pedig arról számolt be, hogy a program indulásakor mintegy 10 ezer kérvény letöltését feltételezték, és azt, hogy idén 5 ezer szerződést köthetnek, a jövő évben pedig összesen 10-12 ezer autót adhatnak át. Ezzel szemben októmer közepére a letöltések száma meghaladta a 16 ezret, ebből már több mint 9 ezer határozat született, amiből 1800 szerződést meg is kötöttek és csaknem ezer gépkocsit ki is fizettek.

Kitért arra is, hogy a kereslet az olcsóbb autók irányába mutat, a 4-6 millió forint értékűeké a legnépszerűbb kategória, illetve hasonló népszerűsége van a 6-7,5 millió értékű autóknak.