Elindult a visszaszámlálás: januártól pofáraesnek a magyar autóvásárlók

Az új EU-s szén-dioxid rendelet keményen átalakítja majd az egész autópiacot: lényegesen megdrágulnak a kocsik, főképpen a legolcsóbb modelleket érintheti a drasztikus lépés. Várkonyi Gábor autópiaci szakértő a Pénzcentrumnak arról beszélt: januártól teljesen eltűnhetnek a 4-5 milliós, filléres népautók a knálatból.

Csodálkoznék, ha 3 év múlva tömegével jelennének meg a most kedvezményesen megvásárolt 7 személyes autók a magyar használtautó-piacon. Nyilván a vásárlók egy része azzal a felhanggal vásárol magának autót, hogy a kérdés ideiglenesen, 3 évre meg legyen oldva, de a többség hosszabb távban gondolkodik

- jelentette ki a Pénzcentrum megkeresésére Várkonyi Gábor. Az autópiaci szakértő szerint a többség használt nagycsaládos autó helyett vásárolt most újat.

Aki gondolkozott, hogy 2 millió forintja van egy használt autóra, amivel 3 gyereket kellene furikázni, az most kapott az államtól még 2,5-öt, és ha mondjuk még hozzátett valamennyit, az be tudott ülni egy vadonatúj 7 személyes autóba. Ezek a vásárlók eddig nem léteztek az újautó piacon.

Bár a hétszemélyes kategória mára inkább a SUV-ok irányába hajlott el, a mostani támogatás keretein belül a legtöbb autó, amiből viszonylag kedvező áron, sokat vásároltak, azok a családi használatra alkalmas, dobozos kivitelű autók.

Ezek korábban drágák voltak az átlagos családok számára. Bár a nagy mozgástér az olcsóbb kategóriákban nyílt, a drágább szegmensben is nyilván örülnek a támogatásban, de ez nem befolyásolja lényegesen a vásárlást. Tehát, aki mondjuk egy Skoda Kodiaq-ot, Seat Terracót, vagy KIA Sorentót egyébként is akart venni magának, az vélhetően kedvezmény nélkül is megtette volna ezt.

- húzta alá Várkonyi Gábor.

Nem erre készültek az importőrök

A Pénzcentrum is megírta, hogy több ezer család élne a lehetőséggel, és ennek megfelelően fennakadások is vannak a gyártóknál. Az autópiaci szakértő már visszadobott megrendelésről is értesült:

aki nem lépett időben, az tapasztalhatja, hogy nem ilyen mennyiségekre lettek az importőrök felkészítve. Bizonyos márkáknál 8-10 hónapos, vagy még annál is hosszabb várakozási időre lehet számítani. Sőt, gyártót nem neveítve, hallottam olyanról is, hogy a kezdeti lendület végül előlegek visszautalásával zárult, mert belátható időben nem tudtak volna szállítani.

A kedvezményezettek köre igen tág, de még így is akadnak olyanok, akik nem vehetik igénybe a 2,5 milliós könnyítést. Ennek kapcsán megkérdeztük a szakértőt, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak.

Aki lemarad erről a kedvezményről, ámde fiatal 7 személyes autót akar venni, annak most elég jó kártyái vannak, hiszen pont ez a kategória sínyli meg az értékvesztést - hiszen minek venne valaki használtan 3 millióért, ha ugyanennyiért kedvezménnyel újat is kaphat

- jelentette ki Várkonyi Gábor, majd pedig ismertette: a azok az autók, amiket a mostani program miatt cserélnek le a nagycsaládosok, vélhetően a használtpiacon kötnek ki, ez pedig elég nagy túlkínálatot eredményezhet. Így vélhetően valamelyest lejjebb fognak menni az árak is.

De nem kell borzasztó olcsóságra számítani - ennek ellendolgozik a forint és az euró árfolyama is, ami nagyban befolyásolja a hazai piaci folyamatokat. Ugyanakkor, ha egyszerre sok autó jelenik meg a piacon, annak mindenképpen árleszállító hatása van, már csak ennek mértéke a kérdés.

Az EU-s szabály is bekavar

Bonyolít még a helyzeten, hogy a mostani magyarországi roham éppen keresztezi a nagy európai átalakulást is: a jövőre életbe lépő EU-s szén-dioxid kibocsátási szabályozás miatt nem feltétlen örülnek a gyártók, ha ilyen nagy autókat tömegével adnak el. Hiszen ezek után kell fizetni a büntetéseket is, mivel a 7 személyes autók nem tudják teljesíteni a legfeljebb 95 gramm per kilométeres, kötelezően előírt értéket.

A szakember kijelentette: a jövő évtől kezdve így új korszak indul az európai autópiacon. A kínálatot a büntetések elkerülése fogja alakítani, és nem a vásárlói igények. Gyakorlatilag minden autómárka többszörösen felül fogja vizsgálni a palettát, és bizonyos modelleket nem fog, vagy nem olyan mennyiségben fog kínálni a piacon, mint a szabályozás életbe lépése előtt.

Megtorpan a piac, elöregszenek az autóink

Rendre jelennek meg statisztikák a hazai gépjárműpark átlagéletkoráról is, a hozzáértők 14 és 17 év közé teszik a magyar autók átlagéletkorát, és ez javulni biztosan nem fog Várkonyi Gábor szerint:

Nem vagyok túl optimista, a nagycsaládos támogatás maximum 10-20 ezer új autót enged a piacra. Azért ez lényegesen nem viszi lejjebb az átlagéletkort. Ellenben, amikor jövőre érvénybe lép az EU-s kvóta, és lényegesen megdrágulnak az új autók, akkor az emberek inkább a használtpiac felé fordulnak, vagy maradnak az autóikban.

Aki új autót akarna venni az elkövetkező 1-2 évben, annak nincs sok ideje hezitálni: a szakember szerint csak

az év végéig tart a "kegyelmi állapot", januártól keményen meg fognak drágulni az új autók.

A kicsi, olcsó, egyszerű modellek el fognak tűnni a kínálatból, így pedig pont, hogy az árérzékenyebb vásárlócsoportot érinthetnek fájdalmasan az EU-s szabályok - hiszen a fenti modellekbe nagyon drága lenne beszerelni a kvóta betartásához szükséges technológiát.

Aki belépő modellt szeretne venni valamiből, vagy olcsó 4-5 millió forintos újautót, arra elég sötét jövő vár, ha nem tudja ezt elintézni az elkövetkezendő pár hónapban

- vélte a szakember.