Ezt kapják 2,4 millióért a nagycsaládosok: teszteltük a 7 személyes Fiat Doblót

Nagyon fut a nagycsaládosok autóvásárlási programja: 2,5 milliónyi ingyenpénzt kapnak autóvásárlásra a nagycsaládosok - de maximum a vételár felét lehet ezzel fedezni. Így jöhet ki, hogy egy zsírúj Fiat Doblót már 2,4 millió forintért el lehet hozni a kereskedésektől. A Pénzcentrum kipróbálta az egyik legolcsóbb családi dobozos kocsit. Arra voltunk kíváncsiak, mit lehet ennyi pénzért kapni a mai piacon, és azt is megnéztük, valóban befér-e hét ember.

Valósággal dübörög a nagycsaládosok autóvásárlási programja, főképpen az olcsóbb modellek kapósak: ugye a legalább 3 gyerekes családok 2,5 millió forintos (de legfeljebb a vételár felére kiterjedő) állami támogatást igényelhetnek új, 7 üléses autó vásárlására. Így pedig akár kevesebb, mint 2,5 millió forintért lehet autóhoz jutni. Mindenki a Dacia Lodgy-t emlegeti, ha erről az árkategóriáról van szó, de sokan "fáznak" a francia-román gyártó modelljeitől - ugyanakkor annak a legfapadosabb verzióját már 2 millió forint körüli áron is meg lehet venni. Nekik jelenthet alternatívát a Fiat Dobló, amit akár már 2,4 millió forintért is el lehet hozni.

A Pénzcentrum egy hétig nyüstölte a Trekking verziót, amit állami támogatással 4,7 millió forintért lehet megvásárolni. Ez a csomag a legteteje a modellnek, szériában van a könnyűfém felni, az érintőképernyős főegység (USB-vel, MP3 lejátszással, Bluetooth-szal), és egyebek mellett a multikormány is. Ugyebár a Doblót egy melós kocsiból avanzsálták át családi autóvá, és tettek bele még egy harmadik üléssort - az viszont érthetetlen, hogy a több mint 30 centivel hosszabb Dobló Maxiból miért nincs hétüléses.

Szóval egy munkásautóból kreált családi egyterűt kínál a Fiat azoknak, akik Dacia helyett valami mást szeretnének a legolcsóbb árkategóriában, de ennek számos előnye van. Egyfelől, ülések nélkül hatalmas a raktér: 790 literes, de az ülések lehajtásával ez akár 3200 literre is feltornászható. A helyre tehát nem lehet panasz, legalábbis a csomagtér tekintetében. Mondjuk, némi kényelmetlenség, hogy a hátsó ablakot külön nem lehet kinyitni, így pedig lehetetlen közel állni a falhoz, ha pakolni akarunk a Doblóba, mivel a nehézkes ajtó felnyitásához több mint egy méternyi helyre van szükség. B-terv lehet, hogy az utastérből dobáljuk be a cuccokat, ha mondjuk ránk áll valaki a parkolóban, de valljuk be, ez sem túlzottan praktikus.

Szigorúan három gyerekkel

A Dobló azoknak tökéletes autó, akiknek három gyermekük van, és nem terveznek többet életvitelszerűen szállítani, ugyanis a leghátsó sorban szinte semmi helye nincsen a lábnak, maximum nagyon kicsi gyerkek férnek el kényelmesen. Ráadásul a csomagtérből is rengeteg helyet elvesznek: még összecsukott állapotban is igencsak lecsökken a rendelkezésre álló tér, kivenni őket pedig kicst bonyolultnak tűnik - nem is próbálkoztunk vele.

Szóval, három gyerekkel még teljesen oké a Dobló, és a csomagtérrel sem lesz gondod, ha a plusz két ülést egyszerűen kiveszed, és csak akkor szeded elő a garázs mélyéről, ha nagyon nagy szükséged van rá. Ellenben a hellyel másutt nincs gond, a hátsó (azaz középső, ha minden ülés bent van) sorban kényelmesen el lehet férni, és a praktikus tolóajtóknak - na megy a magas kialakításnak - hála beszállni is nagyon egyszerű. A sofőr pedig kellemesen magasan ülhet, a kilátsra sem lehet panasz, ahogyan az ülés is teljesen korrektül meg van csinálva.

Rengeteg a rekesz, de valami hibádzik

Egy jó családi kocsihoz méltóan a Dobló utasterében rengeteg kisebb-nagyobb rekeszt találunk, amelyekbe lehet pakolászni: ezzel csak az a baj, hogy például a mobiltelefonunkat nem tudjuk hová tenni. Ugyanis a telót az ember nem szívesen teszi az ajtózsebbe - főképpen, ha amúgy tölteni is kellene USB-ről. A pohártartó is kiesik, ahogyan az ülések közti rekeszek is, azokba a nagyobb tepsifonok nem férnek bele, így marad a müszerfal tetején kialakított, csúszásgátlós felület. Ide pedig egy meleg nyári napon nem túl egészséges felrakni a telefont. Szóval valamilyen telefontartót még külön érdemes beszerezni.

Apropo mobil, ha az ember némi töltést szeretne adni az okostelefonnak az USB-porton keresztül, egyből rájön, hogy azt sem tették túlzottan praktikus helyre: a kimenet a váltónál kapott helyet, így ha egyesbe, vagy hátramenetbe akarnánk tenni az autót, akkor könnyen bele lehet gabalyodni a kábelbe.

Összességében a minőségérzetre nem lehet panasz a beltérben. Nyilván meg lehet említeni a gyakran feltűnő, fekete, ormótlan műanyagokat, de ebben az árkategóriában ez bocsánatos bűn. Ahogyan a kicsit az előző évszázadot idéző, digitális klímakonzollal is meg lehet barátkozni - egyébként teszi a dolgát, kényelmesen lehet kezelni.

De a jó dolgokat is ki kell emelni: a hasonló kategóriájú autókra jellemző nyikorgásokat, zörgéseket például sikerült a nullára redukálni, ami dícséretes. Ahogyan műszerfal is kifejezetten hangulatos, az 5 colos érintőképernyős középkonzol pedig tovább növeli a minőségérzetet. És nem mellesleg kitűnően, akadásmentesen működik a Tomtom navigáció, ahogyan a többi funkció is könnyen kezelhető rajta - csak nincs magyar nyelvű menü. Ha mást nem is, de a tolatókamerát mindenképpen ajánlatos berendelni, egy ekkora autónál praktikus tud lenni.

Összegzés

A teszt végén a kollégák is arra jutottak, hogy a Dobló minőségben többet nyújtott, mint amire számítottak egy olcsó családi dobozostól. A tesztautónkban lévő 1,6-os dízel multijet motor is meglepően dinamikus, még 100 fölött sem fárad el. És a fogyasztása sem olyan egetrengető: mi 7-7,5 liter körül jártunk vele. Elég masszív, gyerekbiztos konstrukciónak tűnik, ami a világból is kiviszi a családot. Ugyanakkor hét személyt csak ritkán szállítsunk vele, leghátra akkor se üljön be túl nagy utas - mi a videóban kipróbáltuk, hogy nektek ne kelljen.

Az újautó vásárlási program jó lehetőség azoknak a családoknak, akik lecserélnék a kocsit, de nincs elég pénzük egy zsírúj verdára, és ár-érték arányban a Dobló elég erős versenyző a piacon. Ahogyan fentebb is írtuk, a legalapabb verziót már 2,4 millió forintért el lehetne hozni a kereskedésekből - ne feledjük, garancia is jár rá! Nem is kevés: 24 hónapig teljeskörű garanciát vállalnak a meghibásodásokra, a fényezésre 36 hónapig van jótállás, az átrozsdásodásra pedig nyolc évet ad a Fiat.

A 2,4 millió forint egy olyan összeg, amit akár személyi hitelből is lehet finanszírozni. Ennek egyik előnye, hogy ellentétben a lízinggel, nem kell önerő. Ha beütjük az összeget a Pénzcentrum kalkulátorába, akkor látható, hogy már havi 50 ezer forint alatti törlesztővel is kínálnak kölcsönt a bankok ötéves futamidőre. A CIB Bank 8,17 százalékos THM-el, havonta 48 523 forintért biztosítja az összeget. Említhetjük még a Raiffeisen 8,95 százalékos THM-et, és 48 606 forintos törlesztőt kínáló hitelét is, de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank autóhitele sem: náluk 9,06 százalék a THM, a havi törlesztő pedig 48 638 forint.