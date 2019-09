Nem fognak örülni a magyar autósok: nemsokára ezért is fizetniük kell

Egyelőre még messze vannak a keményebb hidegek, de nem árt már most felkészülniük az autósoknak: érdemes ugyanis még a gumiszezon előtt időpontot foglalni a szerelőhöz, hogy ne akkor kelljen ezen idegeskedni, amikor már esetleg komolyabb baj is lehet abból, ha nem az évszaknak megfelelő abroncsokon közlekedsz. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szerelő elárulta, mikorra érdemes nagyjából belőni a kerékcserét, hogy elkerüld a tömeget. Azt is megnéztük, mennyibe kerülnek az idei legbiztonságosabb téligumik.

Bár még nincs tartósan 7 fok alatt a hőmérséklet, érdemes jóelőre felkészülni, és elkerülni a hatalmas sorbanállást a gumisnál. Egyelőre még síri csend honol a műhelyekben, legalábbis akikkel beszéltünk azt mondták, hogy így szeptemberben még nem jellemző még a gumicsere.

A legtöbben általában az utolsó pillanatra hagyják, és csak akkor rakatják fel a téli kereket, amikor már valóban szükség lenne rá - ilyenkor persze azonnal kell. Ekkor jön a felismerés: fullon van mindenki, és csak sokára van esetleg időpont

- vázolta a helyzetet az egyik budapesti műhely vezetője. A szakember arról beszélt, ugyan nap közben még egy jó ideig elég meleg lesz a nyári kerekeknek, de éjjel és a reggeli órákban már "fagyogat", így ebben az átmeneti időszakban fokozatos körültekintéssel kell vezetni.

Hajnalra teljesen lehűl az aszfalt, talán enyhén le is fagy: ezek a körülmények közel sem ideálisak a nyári kerekeknek, ezzel számolni kell. Ugyanakkor a csere sem indokolt egyelőre, én olyan október végére, november elejére szoktam ajánlani a gumicserét időjárástól függetlenül. Szerintem akkortájban már nagyon nem lehet mellé lőni sőt, esetleg még tömeg sem lesz, ha nem olyan rossz az idő. Időpontot pedig, ha most foglalna az ember, biztosan fognak tudni adni a műhelyek

- összegezte a gumis, akit arról is beszélt, hogy milyen tévhitek keringenek a téli abroncsokról a magyar autósok körében.

Az első és legfontosabb: a nyári gumi egyáltalán nem jó télire! Még annak ellenére sem, ha a szomszédnak vagy a Jani bácsinak bevált, még sosem csattantak nyári kerekekkel télen. És az sem elfogadható, ha valaki csak a hajtott kerékre szerelteti fel a téligumit. Lehetőleg mind a négy abroncs azonos márkájú és típusú legyen, így kiegyensúlyozott marad a tapadás mind a négy keréken

- húzta alá, majd arról is beszélt, hogy különösen oda kell figyelni a gumik profilmélységére. Nyári és a téli gumik esetében a magyar jogszabály 1,6 millimétert ír elő mint minimálisan megengedett mintázat mélységet, de esős, fagyos időben már ez sem elég:

a téli kerekeket 4 milliméteres mélység alatt már ajánlatos lecserélni.

Ezeket érdemes venni

Ha pedig csereérettek a téli kerekek, hatalmas dilemma, hogy milyeneket is vegyünk: mankót jelenthetnek a különféle téligumi tesztek például. Az első idei már ki is jött, most pedig megnéztük, mennyibe is kerülnek a jól teljesítő gumik.

A havas, nedves és száraz körülmények mellett is alaposan letesztelt téligumik közül a továbbfejlesztett Goodyear UltraGrip Performance Plus teljesített a legjobban, a német lap szerint 2019-ben ez a legjobb választás. Ez az abroncs 8,9 pontot kapott, és egy rövid keresés után kiderült, hogy Magyarországon több mint 20 ezer forintért lehet egy darabot kapni belőle (205/55/16-os méretben). Ugye 4-et kell venni, úgyhogy szereléssel, mindennel együtt nagyjából 90 ezer forintért kaphatunk díjnyertes téli kereket.

Az ezüstérem a 8,8 pontos Bridgestone Blizzak LM005-é lett. Ezt 23-24 ezer forintért lehet megvenni a már említett méretben, tehát egy szett felrakással együtt nagyjából 100 ezer forintba kerül.

Ezután a tavalyi győztes Continental TS 850 P (8,1 pont) jön, amiből 29 ezer forint körül adnak egyet 205/55/16-os méretben - összesen tehát több mint 120 ezer lenen egy szett felszerelve. Nagyjából ugyanennyibe kerül a Michelin Alpin 6 is, ami pedig 7,9 pontot kapott.

Sok-sok, de van megoldás!

