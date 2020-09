Indul a pályázat, tisztul a kép: ezekre az elektromos bringákra kaphatsz pénzt

Októberben 1 milliárd forintos pályázatot írnak ki elektromos kerékpárok megvásárlására. Az árai széles skálán mozognak: pár százezertől egészen a milliókig, 90 ezer és 150 ezer forint közötti összeget kaphatunk.

A következő hónapban, 2020. októberében pályázatot írnak ki elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlására - jelentette be Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára. A keretösszeg 1 milliárd forint, azaz nagyjából 7 ezer eszköz megvásárlásának támogatására lesz lehetőség.

A pályázat pontos részleteire, az igénylés menetére októberben derül fény, viszont az már most tudható, hogy maximálisan csak a kerékpár árának 50 százaléka igényelhető vissza, és a támogatott járművek nem kerülhetnek többe 900 ezer forintnál, valamint a megadott műszaki-környezetvédelmi követelményeknek is meg kell felelniük. Az olykor elektromos kerékpárnak nevezett villanyrobogók viszont nem tartoznak a támogatott kategóriába, csak valódi pedelec-ek.

A pedeleca pedal+electric+cycle szavak összevonásából alakult ki. Lényege, hogy csak akkor működik az elektromos rásegítés, amikor pedálozol. a pedelec nem rendelkezhet "gázkarral" mint a motorok, mert vagy a pedál fordulatát figyeli a szenzor, vagy a pedálozási nyomatékot. A pedálozás befejezése után a rásegítésnek megszűnik.

Nincs még pontos lista

Amikor 2020 májusában bejelentették, hogy akár 2,5 millióval is támogatja az állam az újelektromos autók megvásárlását, a Pénzcentrum nagyjából az első között szedte össze, mely modellek jöhetnek szóba.

Az elektromos biciklik, pontosabban az pedelac-ok esetében egyelőre ez még nem tudjuk megtenni, egyelőre csak annyit tudunk, hogy bizonyos előre meghatározott modellekre igényelhető majd a támogatás.

Amit egyelőre tudunk, bár ez sem a végleges verzió, hogy a kiskereskedők fognak regisztrálni először a rendszerben, majd azt követően az általuk forgalmazott, a pályázati feltételeknek megfelelt kerékpárokat fogják regisztrálni. Azt, hogy mely márkákat, típusokat, az tőlük függ. Ennek nagyságrendje több tucat lehet

- mondta el a Pénzcentrumnak Tóth Judit, a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Egyelőre tehát várunk, amíg ki nem derül, egészen pontosan mely kerékpárokra jár majd a támogatás.

Teszten a legjobbak: Top 7

E-BIKE, elektromos kerékpár, pedelec kerékpár - elektromos rásegítésű bringa - ma már számos kivitelben, felszereltségben, városi-, országúti-, MTB-, trekking és cross trekking változatokban is kaphatók. A rankito.hu sok más minden mellett elektromos kerékpárokat is tesztelt, ez alapján a 7 legjobb modell:

Crussis e-Full 7.4-S-2019 - 911 ezer forint

Crussis e-Cross 7.5-S 2020 - 673 ezer forint

Leader Fox Acron - 912 500 forint

Leader Fox Awalon - 636 ezer forint

Ghost Hybride SL AMR S2.7+ - 1 217 400 forint

Lapierre Overvolt Explorer 800 - 1 217 000 forint

Devron Riddle W1.7 - 569 ezer forint

Amint az a fenti listából is látszik, bőven lehet találni jó minőségű elektromos rásegítéses kerékpárokat 900 ezer forint alatt is, sőt, egyes sportáruházakban már 250 ezer forintért is be lehet szerezni az alapmodelleket. Az átlagáruk azonban 350 ezer - 450 ezer forint között mozog, állami támogatással tehát akár már 200 ezer - 300 ezer forintért is a tiéd lehet. Ha kölcsönből fedeznéd ezt az összeget, fontos, hogy megtaláld a számodra legjobb ajánlatot. Kalkulátorunkban ekkora összeg esetén öt különféle ajánlat közül választhatsz: a Providentnek hetente kell fizetni a részleteket, mely 7666 forint összesen 40 héten kersztül. Az UniCredit Banknak havonta 18 225 forintot kell fizetni 18 hónapon keresztül, a Budapest Banknak pedig 18 970 forintot. A Cib Banknál valamivel olcsóbb a törlesztő, 18 087 forint, a Magnetbank pedig havonta 18 540 forintot szed be.

