Így nem is olyan drága a villanyautó: ha ezeket betartod, nem fürdesz be vele

Kevesebb, mint egy hét és élesedik az új e-autós állami támogatási rendszer, amely keretein belül a 11 millió alatti elektromos autókra 2,5 millió forint támogatást ad az állam. Persze, nem mindenki engedheti meg magának, hogy zsírúj autót vegyen, de ettől még nem kell letenni az elektromos járgányról! Hiszen az új rendszer az eddigi villanyautósokat is arra ösztönözheti, hogy lecseréljék a zöldrendszámosukat: így pedig a használtpiacon is megjelenhetnek a használt e-autók. Mutatjuk, mi mindent kell megnézni, ha nem akarsz befürödni egy használt darabbal.

Jövő héten élesedik az elektromos autók vásárlására szóló kedvezmény: azt ugyan használt jármű vásárlására nem lehet felhasználni, de a "lepattanóra" még azok is rámehetnek, akiknek nincs pénzük új e-autóra, de szeretnének belevágni a dologba. Hiszen a kedvezmény sokakat sarkallhat arra, hogy lecseréljék jelenlegi zöldrendszámosukat. Így lehet válogatni majd bőven az olcsóbb, használt darabok között.

A legnagyobb magyar használtautós oldalon jelenleg is több mint 900 elektromos autót hirdetnek, szóval van miből válogatni. A kínálat elég vegyes, 2,5 millió alatt is lehet már Citroen C-Zerot, elektromos Smartot vagy Peugeot ION-t vásárolni, ám ezek hatótávja igen korlátozott, a hirdetésekben jellemzően 90-120 kilométert adnak meg maximálisan. Ez elég lehet a városban szaladgálni, vagy ingázni, de ezek az autók elég kicsik. 4 millió körül már kapni tisztességes első generációs Nissan Leafet, vagy elektromos Ford Focust, amik 140-170 kilométert is képesek még megtenni a hirdetések szerint - ezek már akár családi használatra is elegendőek.

A használt autó vásárlás amúgy sem egy leányálom, nagyon résen kell lenni, ha nem akarunk valami drága javítási mulatságba belefutni, amit a kipróbáláskor nem vettünk észre. Az elektromos autók esetében sincs másképp, mint normál esetben: érdemes alaposan átvizsgálni őket, mielőtt megalkuszunk a vételárról. Az ADAC néhány tippet is összeszedett, hogy az "alap dolgokon felül" mit kell megnézni, ha valaki használt elektromos autót vásárlásán gondolkodik.

Erre kell figyelni



Az első és legfontosabb dolog az akksi, hiszen ez mindennek az alfája és omegája: az e-autók akkumlátora a kor előrehaladtával és a használat függvényében is veszít kapacitásából. Úgyhogy érdemes tisztázni, hogy a kiszemelt gépnek milyen állapotban van az akkuja, ehhez akár egy márkaszervíz segítségét is igénybe lehet venni, ahol géppel pontosan ki tudják olvasni, milyen állapotban vannak a cellák. A német autóklub útmutatója megjegyzi, hogy ha a vizsgált e-autó futásteljesítménye alacsony, akkor érdemes méginkább odafigyelni az akksira: hiszen az sem tesz jót, ha túl sokat áll a kocsi teljesen feltöltött, vagy lemerített akkupakkal.

Emellett az ADAC szerint érdemes külön figyelmet fordítani a szervízkönyv ellenőrzésére, az esetleges garanciák után is kutassunk, hiszen sok gyártó vállal a hajtásra vagy az akksira bizonyos kilométerig vagy életkorig jótállást. A fékekre is érdemes külön gondot fordítani, hiszen az elektromos autók döntő többsége regeneratív fékezőrendszerrel van felszerelve - tehát a fékezési energiát is árammá tudja alakítani egy generátor segítségével, az így kapott delej pedig hozzáadódik a hatótávhoz. Ennek köszönhetően a fékek lassabban kopnak, mint a hagyományos autók esetén, de kulcsfontosságú, hogy a tárcsák ne legyenek rozsdásak, mert az rontja a fékhatást.

A gumiabroncsok állapotára is jó, ha odafigyelünk, az e-autók kerekei ugyanis gyorsabban elhasználódnak a nagyobb indítónyomaték miatt. A motornál ellenőrizni kell, sértetlenek-e a kábelek, hiszen a rendszer nagyfeszültséggel dolgozik, úgyhogy elég balesetveszélyes lehet egy elhasználódott szigetelés. Ugyanez igaz a töltőkábelekre is.

Ha mindezzel megvagyunk, akkor indulhat is a tesztvezetés, itt a szokásos dolgokon felül (zajok, fékpróba, kormányzás, stb.) érdemes még egy hatótáv-tesztre is elvinni a járművet. Az ADAC szakértői azt javasolják, hogy ne csak az autó fedélzeti számítógépére hagyatkozz: feltöltött akksival indulj el, és vezess úgy, ahogyan a mindennapokban szoktál - így megtudhatod, hogy a te vezetési stílusoddal kb. mennyit lehet elmenni a kinézett autóval. A szakemberek azt is tanácsolják, hogy végezz töltési tesztet különféle töltőkön, hogy kiderüljön, melyikről mennyi áramot képes felvenni a rendszer.

Címlapkép: Getty Images