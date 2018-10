Fillérekből is síelhet külföldön a család: ezek idén a legolcsóbb úti célok

Hiába süt még melegen a nap, ne feledjük, októben van és pillanatokon belül itt a síszezon. Egy tavalyi felmérés szerint nagyjából 600 ezer magyar csatolja fel télen a léceket, és 90 százalékuk az Alpok vagy a Tátra felé veszi az irányt. Megkerestük a legnépszerűbb utazási irodákat, és arról érdeklődtünk, miképp érdemes foglalni, hogy a lehető legkedvezőbb ár mellett a kapott szolgáltatás színvonalából se kelljen engednünk. Emellett pedig feltérképeztük az elérhető lejobb online ajánlatokat is.

Habár ilyen csodás napsütéses időben még nehéz elképzelni, hogy egyszer még hó is lesz, de nyakunkon a síszezon. Jelenleg ugyan még száraz az európai pályák többsége, de ez nem sokáig lesz már így. Aki az előttünk álló szezonban olcsón szeretne síelni, az jobb, ha siet, ugyanis már csak október végéig van kedvezményes előfoglalásra.

Magyarországon valamivel több mint 600 ezer ember csatol sílécet vagy deszkát az évnek ebben a szakában - derül ki Sí és Turisztikai Klaszter tavalyi közleményéből. Sőt egyre többen vannak azok, akik a hóhoz köthető extrém sportokat választják hobbiul. Ezek azonban nem olcsó mulatságok, de nem lehetetlen kedvező árú és igazán jó helyekre eljutni.

Mikor utazzunk?

Ha a lehető legolcsóbban szeretnénk kihozni a családi vakációt, akkor érdemes vagy az elő- vagy az utószezonban, tehát október-novemberben, illetve március-áprilisban utazni.

"Sok érdeklődő van az egyre bővülő előfoglalási kedvezményekre, tavalyhoz képest többen, de akciós helyek és lehetőségek akadnak még. Általában október végéig tart az előfoglalás, 5-20 százalék közötti kedvezményt biztosítva" - mondta el a Pénzcentrum kérdésére Rónay Osszián, a Mare Monti utazási iroda ügyvezetője.

"A nagyobb csoportok, családi és baráti társaságok jellemzően már szeptember, október hónapokban lefoglalják a számukra ideális síutakat, ennek megfelelően a szálláshelyek 70 százaléka értékesítésre kerül ebben az időszakban, különös tekintettel a síszünetekre és a karácsonyi, szilveszteri időpontokra" - tudtuk meg Nagy Viktóriától, az Invia utazási iroda marketing managerétől.

Az előfoglalási szezon legelején inkább a törzsutasok, a tapasztalt síelők és a csoportszervezők választják ki az úticéljaikat és csapnak le elsőként a szezon legjobb ajánlataira. Emiatt is érdemes a szezon elején elkezdeni tervezni, hiszen a legjobb helyek, szállások nagyon hamar elfogynak. Általában a buszos utak fogynak el legelőször, és mivel később gyakran a szálláshely-lehetőségek is korlázotottak, ezért előfordul, hogy a szervezőirodának akkor sem áll módjában új buszt indítani, ha amúgy lenne rá igény és lehetőség.

A konkrét számok

A Mare Monti ajánlata szerint elő és utószezonban egy négytagú család 125 ezer forintért tud kibérelni egy apartmant 4 napra önellátással, ehhez még hozzájön a 3 napos síbérlet költsége, ami 114 ezer forint 2 felnőtt és két gyermek részére. Főszezonban, decemberben, januárban és februárban már jóval drágábban találhatnak csak szállást, 156 + 114 ezer forintért.

Szlovéniában, illetve egyes kisebb, olasz sírégiókban a síbérletek ára akár 30-40 százalékkal is kedvezőbb is lehet. Ennek ok az itt található kisebb, kevésbé hóbiztos pályarendszerekben, és az azokat kiszolgáló, gyakran nem korszerű liftekben keresendő

- tudtuk meg Na Viktóriától, hozzátette: "A szálláshely típusa, és az ahhoz kapcsolódó ellátás szintén fontos tényező, nagyon máshogy alakulhatnak a költségeink egy apartmanban, önellátással, illetve egy szálloda félpanziós ellátását választva.



Nehéz konkrét árat mondani, de ha nagyon szeretnénk, akkor kb. 1300 euro/család (422 500 forint) összeggel érdemes számolni. A kisgyermekesek számára elsősorban továbbra is a közeli, osztrák utazási csomagok jöhetnek számításba, egyrészt az utazási idő viszonylagos rövidsége, másrészt a magas színvonalú, és széles körű szolgáltatások miatt. Nagyon vonzó még az idei évben a repülős, francia síút, ezekre most már alig maradt hely. Egy 1 hetes, franciaországi sítúra, egy top síterepen, szállással, síbérlettel, csomagszállítással és repülőjeggyel már 170.000 ft/fő összegtől is elérhető.



Nagyobb, 8-10 éves gyerekek esetén, akikkel a család már egy hosszabb utazásra is mer vállalkozni, érdemes lehet autóval vagy busszal elmenni a Francia-Alpokig, hiszen ez még mindig jóval olcsóbb, mint egy hasonló, osztrák utazás."

Utazzunk, de miből?

A magyarok egy jelentős része a megtakarításaiból utazik - derült ki a Provident Pénzügyi Zrt. kutatásából. Akinek viszont nincs megtakarítása az sok esetben személyi kölcsönből fizeti a családi utazásokat, amihez télen még extra költségek is társulnak: speciális felszerelések, meleg síruhák, lécek az egész családnak és persze ott vannak még a síbérletek is. Ebben az esetben alaposan át kell gondolni, melyik konstrukciót választjuk, hiszen akár több ezer forintot is nyerhetünk a megfelelő termék megtalálásával. A Pénzcentrum kalkulátorának segítségével megnéztük, melyik ajánlattal járnánk a legjobban.

Példaszámításunkban 400 ezer forintos hitelösszeggel, 24 hónapos futamidővel kalkuláltunk. A fenti beállítások alapján az MKB Bank kölcsöne nyújtja a legjobb kamatot, náluk már 11,24 százalékos THM-mel megkaphatjuk a hitelösszeget, a törlesztőnk pedig 18 057 forint. A THM szempontjából jó választás a CIB kölcsöne is, itt a THM 11,73 százalék, a havi törlesztő pedig 18 670 forint. A Cetelem kölcsönénél a THM 14,84 százalék, a havi törlesztő 18 998 forint, ha pedig a K&H Bank kölcsönét választjuk, a THM 15,48 százalék, a havi törlesztő pedig 18 828 forint.

Itt biztos, hogy találkozunk magyarokkal

A legnépszerűbb úticélok évek óta biztosan tartják magukat, az idei szezonban eddig a következők szerint alakul a sorrend: Ausztria: Murau, Dachstein - Tauern sírégió (Schladming), Nassfeld, Gerlitzen, Lachtal, Ski Welt Brixenthal, őszi gleccser besízés: Hintertux, Sölden. Olaszországban: Bormio-Livigno, Val di Fiemme, Dolomiti Superski. Szlovéniában: Bohinj, Krvavec, Rogla; valamint Franciaország azon pontjai is sokak által keresettek, melyek fapados járatokkal elérhetőek - összegezte Nagy Viktória.



Az ajánlat kiválasztásánál érdemes olyan szempontokat is figyelembe venni, mint például milyen messze van a szállás a pályától (esetleg pályaszállást sikerült-e foglalnunk), milyen hosszú a pálya, megfelel-e a mi és a családtagjaink tudásának, és persze ellenőrizzük az ellátást is - figyelmeztet Rónay Osszián.

A legfontosabb szempont a megfelelő pályák közelsége mellett az ideális szállás kiválasztása, az utóbbi években pedig, a pályaszállások népszerűségének növekedése okán egyre többen póbálják a kettőt egy füst alatt megoldani - tudtuk meg az Invia munkatársától, majd hozzátette:

A komplett ajánlatoknál, utazási csomagoknál mindenképpen érdemes körbejárni, hogy az pontosan mit tartalmaz: mennyi a teljes részvételi díj, és azon felül milyen helyszíni költségekkel kell számolni. Vannak irodák, akik apartmanárat adnak meg, és azon felül jelenik meg a bérlet és a választott utazási mód függvényében annak költsége, egyes utazásszervezők pedig esetenként ezeken felül még szervezési díjat is felszámolnak. Ha nem szeretnénk külön számolgatni, további rejtett költségektől tartva, érdemes lehet olyan szervező- vagy közvetítőiroda szolgáltatásait igénybe venni, akik csomagajánlataik mellett a teljes, az utazás minden kötelező költségét tartalmazó árát tüntetik fel.

Többet fizetünk, mint tavaly?

"Többségében számíthatnak az utazók minimális áremelkedésre az inflációnak is köszönhetően a szállás és bérlet áraknál egyaránt" - válaszolta Rónay Osszián arra a kérdésünkre, hogy vajon drágábban síelhetünk-e, mint az előző években.



Ugyanezt a választ kaptuk Nagy Viktóriától is, aki azt is hozzátette, hogy az Európai Unión belül azonban, euróban történő befizetés esetén további áremelkedés a szezon alatt nem várható, azaz erre a szezonra érvényes árak általában annak végéig érvényesek. Ennek megfelelően azonban

a síutak esetén nem jellemzőek a Last Minute ajánlatok, így nem is érdemes arra várni az utazás lefoglalásával.

Egyéni keresések

Korábbi kutatásokból kiderült, hogy a síelni járó magyarok többsége inkább szezononként többször, de rövidebb időre utazik el, és legszívesebben Ausztriába vagy Szlovákiába megy.

A Neckermann oldalán találhatunk kedvező árú, 1-2 napos kiruccanásokat. Ha még karácsony előtt síelnénk egyet, akkor az osztrák Mallnitz egy négycsillagos szállodájában december 20-án fejenként 30 euróért megszállhatunk. A hotel bejáratától pedig ingyenes síbusz viszi a sportolni vágyókat az Ankogelre. Az egy napos síbérlet ára itt 15 400 forintba kerül.

A szlovákiai Novy Smokovecben egyik háromcsillagos szállodájában tölthetünk el 3 éjszakát ketten december közepén 46 ezer forintért, a reggeli és a vacsora is benn van az árban. A síbérlet ára 12600 forint egy napra.

Persze nem csak a párokra és a családokra gondolnak az utazási irodák, hiszen ma már egyre többen mennek baráti társasággal kikapcsolódni. A Tensi-Rekreál Sport ajánlatában a szlovéniai Cerknoban tölthetünk el 6 éjszakát szilvesztetkor félpanzósi ellátással és óévbúcsúztató vacsorával, síbérlettel és wellness használattal fejenként 161 ezer forintért.

Egészen olcsó apartmanokat is találhat az, aki rászán egy kis időt és végigböngészi az internetet okos ajánlatokért: a nassfeldi Alpenhäuser Marcius apartmanházban például, ha időben foglalunk, már akár már 6 640 forint/fő/éj-ért is megszállhatunk. Igaz ezért cserébe semmiféle ellátást nem kapunk, csak szállást. A pálya viszont csupán 50 méterre van a szállástól.

Aki az őszi szünetben nevezne be egy évadnyitó síelésre, annak remek lehetőség a kapruni Zell am See-ben elhelyezkedő Hotel Antonius félpanziós ellátást kínál, 3 éjszaka 103 ezer forintba kerül fejenként.

Ne feledd a biztosítást!

Még mindig sokan elfelejtenek utasbiztosítást kötni, ha külföldre utaznak, pedig a síelés és a téli sport közbeni balesetek igen gyakoriak. A sípályákon a leggyakoribb a térdszalag sérülés, szakadás vagy térd zúzódás. Szintén jellemző a síelőkre, hogy nagyobb számban szenvednek el különböző testrészeken töréseket: pl. a kulcscsonton, medencén, csuklón, alkaron, felkaron és a lábon. A ficamok, izomszakadások, fej- és csigolyasebesülések, különböző vágások egyaránt rendszeresek, bár kisebb arányban fordulnak elő. Viszont már a legkisebb sérülés külföldi orvosi ellátása is igen költséges lehet, amit biztosítás nélkül magunknak kell kifizetnünk.

Egy súlyosabb baleset esetén a műtét és a kórházi tartózkodás költsége elérheti akár a több millió forintos nagyságrendet.