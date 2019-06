Ezt sokan elrontják: ennyit bukhat, aki rosszkor vált eurót, kunát

A forint meglehetősen gyenge az utóbbi időben, és a 320-as szintet nem is nagyon szándékozik áttörni az euroval szemben. Vannak, akik azt állítják, hogy a magyar deviza hamarosan erősödik, emiatt kivárnak a nyaralás előtti valutaváltással. Mások inkább a forint gyengülésére számítanak, és már most beváltják a tengerparton elkölteni kívánt százezreket, elkerülve az árfolyamváltozásból eredő veszteséget. A legtöbben persze nem foglalkoznak vele, és csak akkor váltanak, amikor már úton vannak. Kinek van igaza? Lelőjük a poént: a harmadik csoportnak, hiszen a forint árfolyamváltozását előre megjósolni most lehetetlen. Vannak azonban olyan dolgok, amikre ha odafigyelünk, sokat spórolhatunk valutaváltáskor.



Azzal a megállapítással kezdjük, hogy szó sincs arról, hogy nem érdemes az árfolyamváltozásokra odafigyelni - ez nem igaz. Most egyszerűen csak olyan a piaci - és globális gazdasági helyzet -, hogy a forint aktuális árfolyamalakulását 2-8 hetes időtávban nagyon nehéz megjósolni. Így arra a kérdésre, hogy érdemes-e várni a valutaváltással a nyaralásig, vagy váltsunk előre, nem tudunk kielégítő választ adni. Ezt támasztotta alá Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője is a Pénzcentrumnak adott válaszában. Az elemző elmondta, hogy a hazai deviza árfolyamának alakulása számtalan tényezőtől függ, így nagyban kitett például a nemzetközi folyamatoknak.

A Kína és Egyesült Államok között zajló kereskedelmi háború alakulását például lehetetlen megjósolni, ennek pedig jelentős hatása lehet a forintra is. Ha például hirtelen megegyezés születik a felek között, annak a forintra is jelentős hatása lehet - ekkor a 315-ös forint is elképzelhető az elemző szerint. Azt, hogy ez megtörténik-e, nem lehet előre látni. Ezeken felül lesz még egy G20-as találkozó és egy FED-kamatdöntés is, ahol bár nem várható monetáris politikai változás egyelőre, az ezirányú utalás is kihat a forint árfolyamára.

Suppan elmondása szerint jelenleg csupán annyi valószínűsíthető, hogy decemberben már némileg erősebb lehet a forint, így aki mindenképp az árfolyamváltozáson szeretni nyerni a nyaralás előtt, annak a határidős piacon lehet érdemes devizát beszereznie. Lássuk be, egy átlag magyar nyaraló ezt nem fogja megtenni, ami teljesen érthető, tesszük hozzá.

Az elemző elmondása szerint egyébként hiába erősödik a magyar deviza, ha rosszul választunk pénzváltót, ott ezt az árfolyamnyereséget - és még többet - elbukjuk. Praktikus tanácsként Suppan elmondta, hogy a határ menti váltók kerülendők, sőt, vigyünk magunkkal bankkártyát, és ahol lehet, fizessünk azzal. A készpénzváltáskor ugyanis a váltóknál marad a marzs, ami mindenképp pluszköltségként jelentkezik a nyaralónál. Aki ezekre odafigyel, az akár többet is spórolhat a devizavásárláson, mintha a forint erősödésére várna - ami lehet, hogy nem jön el.

De miért számít ez egyáltalán?

Ismételten kiemelnénk, hogy az árfolyamváltozás jelentős hatást gyakorolhat a nyaralók költésére és lehetőségére, és bizony vannak olyan helyzetek, amikor előre valószínűsíthetjük egy-egy valuta mozgását. Most azonban ez nincs így. Azt is látjuk, hogy az árfolyammozgás megjósolása nagyon nehéz, az elemző válaszában is rávilágít, erre számtalan tényező van hatással.

De miért nem mindegy, hogy épp milyen árfolyamon váltunk forintot? Mit érdekelje a nyaralót, hogy épp 310 forint egy euro vagy 320? A válasz az, hogy valóban egyáltalán nem mindegy. Ha egy ország devizája gyengül a másikkal szemben, az azt jelenti, hogy az ország kevesebb termék/szolgáltatás vásárlására lesz jogosult a másik országban - magyarul szegényebb lesz az erősödő valútájú országhoz képest.

Ezt nagyon könnyű megérteni, számszerűsíteni azonban érdemes: ha például 500 ezer forintot tervezünk elkölteni az olasz tengerparton, és 310 forintért veszünk eurót, akkor 1613 euróért vásárolhatunk limoncellót, pizzát, tésztát, múzeumbelépőt, szállodaszobát, stb.. Ha viszont 320 forintért veszünk eurót, akkor már csak 1563 eurónk lesz ugyanerre - azaz mérhetően szegényebben megyünk nyaralni -, miközben mi az égvilágon semmit nem tettünk, mégis a mi 500 ezrünk kint kb. 15 ezer forinttal ér kevesebbet. Ez azért van, mert rövid távon az árak nem követik le az árfolyamváltozást. Így ha most azt tapasztaljuk, hogy a forint hirtelen beugrik 315 alá a jelenlegi 321-es szintről, akkor viszont érdemes lecsapni a változásra - ha csak nem arra játszunk, hogy tovább erősödik, ekkor viszont megint ott vagyunk, mint pár bekezdéssel feljebb...

Hogy állnak most az egyes devizák?

Most pedig tekintsük át érdekességképp, hogy hogyan alakultak az egyes külföldi, jellemzően célirányos országok devizái az elmúlt 5 hónapban. Hozzátesszük, ebből következtetést a következő pár hétre nem érdemes levonni, csupán bemutatjuk a változásokat. Ne lepődjünk meg, a forint a legtöbb devizával szemben érdemben gyengült az elmúlt évben (egyébként a gyengülés önmagában nem jelent bajt, de ez egy másik cikk témája lenne).

Az euróval szemben nagy mozgások voltak, március végén 312 forint körül alakult az euró, azóta - a közben lezajlott, de erősen szimbolikus jegybanki kamatemelés ellenére gyengült a forint az euróval szemben, és az elmúlt pár napban beállt a 320-as szintre. Ez azonban még mindig kedvezőbb, mint a május végi 327-es szint. Ha valaki unja Olaszországot és Görögországot, és a Malibut célozza meg, annak a dollár mozgását érdemes néznie.

Nem meglepő, a pálya itt is hasonló, mint az euró esetén, a márciusi erősödés után fokozatosan gyengült, majd májusban volt egy hirtelen erősödés, az elmúlt napokban pedig beállt 285 körüli szintre. A magyarok egyik legkedveltebb célja azonban nem Malibu, hanem Isztria és Dalmácia, ahol pedig kunával fizetnek:

Itt is gyengülés ment végbe hosszabb távon, most 43,44 az árfolyam épp. Ha valakinek a hőségből van elege, és a svájci Alpokban nyaralna, az vessen egy pillantást az alábbi ábrára:

Összegzés

Érdemes tehát az árfolyammozgásokat nézni, és egy esetleges forinterősödésre lecsapni a nyaralás előtt, hogy lesz-e most ilyen, nem tudjuk megmondani. Mindenesetre sokat spórolhatunk azon, ha készpénz helyett bankkártyával fizetünk, a valutát pedig olyan váltónál szerezzük be, ahol a legkisebbek az átváltási költségek. Ha erre sem figyelünk, akkor meg végképp ne stresszeljük magunkat az árfolyamváltozáson.