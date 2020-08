Ezeket a gumikat inkább ne vedd meg: nagy márkák buktak el a teszten

Sokan úgy gondolják, hogy a négyévszakos gumikkal helyett és pénzt is spórolhatnak, hiszen csak egy garnitúrát kell járatni, nincs külön téli meg nyári, amiket ráadásul tárolni is kell a szezonon kívül. Most a német autóklub (ADAC) vette górcső alá a termékkínálatot, a teszteket télen és nyáron is elvégezték. Arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire alkalmasak egész éves használatra ezek az abroncsok. Mutatjuk az eredményeket.

A hét legkelendőbb, 235/55 R17-es méretű négyévszakos gumiabroncsot tesztelte a német autóklub, hogy kiderüljön azok valóban biztonságosak-e minden időjárási körülmény között - hiszen lényegében erre találták ki őket. Összességében kiderült, messze nem teljesítettek olyan jól, mint az adott szezonra kitalált gumiabroncsok. A szakértők megjegyzik: nem véltlenül van akkora különbség a téli és a nyári gumiabroncsok között. Télen inkább a csúszós utakra és a hidegre kell felkészülni, úgyhogy a kerék is ehhez alkalmazkodik: keményebb a gumikeverék, és a bordák is a lehető legnagyobb tapadást segítik, akár a jégen, havon is. Ezzel szemben a nyárigumik puhábbak, nagyobb stabilitást biztosítanak.

A négyévszakos gumiabroncsokat pedig úgy kell megtervezni, hogy mindkét időszak követelményeinek megfeleljenek, így pedig kompromisszumokba kergetik a vásárlókat.

Íme az eredmények

A teszten öt gumi kapott legalább "elégséges" minősítést a szakemberektől, minél kisebb a pontszám, annál jobban teljesített az adott gumi a teszten. Íme az öt legjobb:

a Continental AllSeasonContact (3.6),



a Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (3.8),



a Nokian Weatherproof (3.9), Michelin CrossClimate+ (3.9),



és az Uniroyal AllSeasonExpert 2 (4,3).



Ezek nedves körülmények között kielégítő teljesítményt nyújtottak, ám szárazon nem nyűgözték le az ADAC szakértőit. Melegben például a stabilitással adódtak gondok autópálya-körülmények között.

Két modell nem kapta meg az "elégséges" minősítést a teszten:

a Vredenstein Quatrac pro 5.2 pontot kapott,



míg a Bridgestone Weather Control A005 végzett a lista végén 5.4 ponttal.

Összességében a szakemberek azt javasolták, hogy ha mindenféleképp teljes biztonsággal szeretnénk autózni, akkor vásároljunk az évszaknak megfelelő abroncsokat.

