Észrevetted? Változott a benzin és a gázolaj összetétele a magyar kutakon

A szabályozás szerint november 15-én a magyar töltőállomásoknak át kell állnia a téli szabvány szerinti üzemanyagokra, ezekkel hidegebb időben is garantáltan működni fognak a járművek, mezőgazdasági gépek. Ám 2020 újabb szempontból rendhagyó év, hiszen a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai a tavaszi nehézségek nyomán már a 15-i határidő előtt átálltak a téli üzemanyagokra. Grád Ottó főtitkár a Pénzcentrum megkeresésére elmagyarázta, miben is változik a benzin és a gázolaj összetétele télen, és az is kideült, kinek érdemes prémium üzemanyagot tankolnia.

Kevesen tudják, de nem ugyanolyan összetételű benzin, illetve gázolaj kerül a töltőállomásokra télen, mint nyáron - a jelenlegi szabályozás szerint május elsején és november 15-étől változtatnak az üzemanyagok összetételein. Ennek kapcsán Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára elmondta, hogy a gázolaj esetében kiemelten fontos szerepe van az átállásnak:

Egyetlen kritikus paraméter van, amit a téli-nyári váltásra előír a szabvány: ez a hidegszűrhetőségi határhőmérséklet, ami azt mutatja meg, hogy mi az a hőmérsékleti érték, amelynél már olyan mértékben lecsökken a gázolaj szűrhetősége (a parafin kiválása miatt), hogy az üzemanyagszűrőn már nem tud átmenni. Végső soron ez azt eredményezi, hogy nem indul be az autó.

Mint azt a szakember ismertette: a téli időszakban egy hidegindíthatóságot javító adalékot adnak a gázolajhoz, így a határhőmérséklet eléri a szabványban előírt -20 Celsius-fokot. A nyári minőségben egyébként -5 Celsius-fok ez a határérték, úgyhogy akkor sem kell aggódni, ha a váltás előtti időszakban esetleg már hidegebb idő lenne.

Grád Ottó elmondta, hogy akkor sincsen különösebb baj, ha valaki a tankban maradt nyári gázolajra már a téli keverékből tankol.

A nyári gázolaj is -5 Celsius-fokig hatékony, úgyhogy, ha téli gázolajjal keverjük, akkor csupán annyi történik, hogy az a tank gázolaj nem -20 fokig fogja bírni a hidegindítást, hanem valamivel magasabb hőmérséklet lesz a határértéke - ez a keverék függvényében változhat, de a hazai hőmérsékleti értékeket megfigyelve nem jelent semmilyen kockázatot.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára megjegyezte, hogy a -20 fokos szabványértékre még rá is szoktak hagyni valamennyit, hogy az üzemanyag biztonsággal teljesítse a követelményeket. Általában -23 Celsius-fok körüli hidegindítási határértékre adalékolják a gázolajat, és akkor még a prémium üzemanyagokról nem is beszéltünk:

Azok a prémium üzemanyagok, amelyeket bizonyos töltőállomások még alacsonyabb vállalt hidegtűréssel hirdetnek, már akár -30 Celsius-fokig is képesek működtetni a dízelmotorokat - és ezt garantálják is a forgalmazók. Ezeket az üzemanyagokat akkor szoktuk javasolni, ha valaki olyan helyre megy, ahol éjszaka tudhatóan -20 fok alá is lecsökkenhet a hőmérséklet - például síeléskor érdemes prémium gázolajat tankolni

- vázolta Grád Ottó, aki szerint a tavaszi kockázatok, illetve nehézségek nyomán a MÁSZ tagvállalatai idén korábban kezdték meg az átállást a téli szabványértékeknek megfelelő üzemanyagokra. Így a november 15-i határidőtől függetlenül a legtöbb MÁSZ-os töltőállomáson már a téli szabványnak megfelelő gázolajat lehet tankolni.

Egyébként, ahogy a szakember elmondta, lényegesen komolyabb feladat a téli-tavaszi átállás, mint az őszi-téli. Ennek alapvetően az az oka, hogy a téli időszakban a benzinek lényegesen több könnyű, illékonyabb komponenst tartalmaznak, így a gőznyomásuk lényegesen magasabb, hogy megkönnyítsék a téli indítást. Ez a nyári időszakban már kockázatot jelenthet, ezért kerülendő ekkor a több illékony komponenst tartalmazó, így könnyebben párolgó téli benzin tárolása.

Címlapkép: Getty Images