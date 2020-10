Magyarországon kirándulni jó! Összegyűjtöttünk 5 egynapos túraútvonalat a Balaton környékén családoknak. Olyan helyszíneket mutatunk, amit a család minden tagja könnyen teljesíthet.

Bár az új koronavírus-járvány miatt a külföldi utazások szinte teljesen ellehetetlenültek, azért még Magyarországon is bőven van lehetőség utazgatni. Igen, még így ősszel is, hiszen a tájak gyönyörűek, és még az időjárás is bőven partner a kirándulásszervezésekben.

Barna Béla világjáróval most olyan Balaton környéki egynapos túrákat gyűjtöttünk össze, amiket a család bármelyik tagja kényelmesen teljesíthet. Kevésbé ismert, gyönyörű panorámás helyek, írói rejtekutak, illetve a balatoni Riviéra is helyet kapott listánkon. Jó kirándulást!

5 egynapos túraútvonal a Balaton környékén családoknak

Balatonalmádi, Vörösberényi-kilátó



Forrás - MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba Forrás - MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Érdemes bejárni azt a területet, melyet Lóczy Lajos magyar geológus csak úgy hívott, hogy a balatoni Riviéra. Keressük föl Vörösberényben a Wesselényi-kilátót (Óvári messzelátó), illetve a Csere-hegyi Szabadság-kilátót is. Gyönyörű panorámában nem lesz hiány, és ha már errefelé járunk, továbbtúrázva az alsóörsi Somlyó-kilátót se hagyjuk ki a repertoárunkból. És mindez simán belefér egyetlen napba, úgyhogy jó barangolást!

Balatonfüred, Tamás-hegy



Forrás - Barna Béla Forrás - Barna Béla

Bár Balatonfüred felkapott hely, kirándulásnak kevesebben vágnak neki ezen a vidéken. Pedig a Tamás-hegyet (315 m) kár lenne bárkinek is kihagynia. Főleg az irodalomkedvelőknek, hiszen a hegyen irodalmi ösvény vezet végig Jókai Mór Aranyember c. művének alapján. A panoráma gyönyörű, a Tamás-hegyi kilátóból majd az egész Balatont be lehet látni, míg a hegy lábánál felkereshetjük a Lóczi-barlangot is.

Tihanyi-félsziget, nem csak az ófalu



Forrás - MTI Fotó: Nagy Lajos Forrás - MTI Fotó: Nagy Lajos

A Tihanyi-félszigeten érdemes felmenni az Őrtorony-kilátóba, ami az Apáti-hegyen (216 m), Sajkod kis települése felett található.

Egyértelműen ez az egyik legjobb balatoni panoráma, igazán különleges élmény

- vallja Barna Béla, aki azt mondja, a kilátó túra után tulajdonképpen végig lehet gyalogolni a félsziget tetején, a Csúcs-hegy (232 m) irányába. És aki akar persze, az a tihanyi ófaluban is jócskán elidőzhet.

Csobánc



Forrás - Barna Béla Forrás - Barna Béla

A Tapolcai-medencében található Csobánc (378 m), jóval kevésbé ismert, mint a felkapottabb Szigliget vagy a Badacsony. De szépségben mindenképpen vetekszik velük. Ráadásul a csobánci hegyen még romvárat is láthat az ember, Csobánc várát.

Hegyestű



Forrás - Barna Béla Forrás - Barna Béla

Hegyestű egy tanúhegy, ami Monoszló és Zánka között helyezkedik el. Ez egy félig elbányászott hegy, aminek következtében a túra során megcsodálható a hegy belső szerkezete, például az oszlopokká szilárdult bazalt. Hegyestűn található geológiai bemutatóhely is, ez bár belépős, érdemes lehet itt elidőzni. Maga a hegy 1 óra alatt is bejárható, de a környéken simán el lehet tölteni egy egynapos kirándulóidőt.

