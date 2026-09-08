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Elképesztő pusztítás Magyarországon: több megyében áll a tűzoltók harca
Négy megyében is dolgoznak a katasztrófavédők a különböző tüzek miatt, személyi sérülésről eddig nem érkezett bejelentés.
A rendkívüli szárazság miatt országszerte tarló-, erdő- és bozóttüzek adnak folyamatos munkát a tűzoltóknak. A katasztrófavédelem keddi tájékoztatása szerint Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Tolna és Veszprém vármegyében is jelentős kiterjedésű területeken csaptak fel a lángok, amelyeket a legtöbb helyen már sikerült megfékezniük a szakembereknek.
Bács-Kiskun vármegyében, Kunadacs közelében egy erdős, bokros területen kapott lángra az aljnövényzet. A tűz nagy területet érint, a lángok megfékezésén a kecskeméti és a szabadszállási egységek jelenleg is dolgoznak.
Csongrád-Csanád vármegyében, a Röszke melletti 5512-es út mentén mintegy másfél hektáron égett a száraz fű és a bozót. A kedd délutáni tüzet az erős szél rendkívül gyorsan vitte tovább, de a helyszínre riasztott hivatásos és önkéntes tűzoltórajoknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet.
Tolna vármegyében a Szálka melletti földeken a tarló gyulladt ki. A tűz foltokban mintegy négy hektárt érintett, és egy harminc méteres szakaszon a közeli erdő aljnövényzetére is átterjedt. A kiérkező egységek gyors beavatkozásának köszönhetően a tüzet megfékezték, jelenleg az utómunkálatokat végzik.
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A legnagyobb kiterjedésű káresemény Veszprém vármegyében, Homokbödöge külterületén történt, ahol mintegy hét hektáron égett le egy erdősáv. A lángok felszámolásán több település tűzoltói dolgoztak közösen, a több vízsugárral történő oltást három vízszállító jármű is segítette, mire végleg sikerült eloltaniuk a tüzet.
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