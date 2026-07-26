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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 26.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 26.)

Pénzcentrum
2026. július 26. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. július 26.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Anna, Anikó

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Friss hírek

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GBP: 423.1 Ft
USD: 317.51 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 25.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 30. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>2, 11, 31, 34, 47</b><br> Joker: <b>538116</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 19 db<br> 3-as találat: 1919 db<br> 2-es találat: 59608 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45380 Ft
MOL: 4474 Ft
RICHTER: 11630 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.27: A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

2026.07.28: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban 10, 19, délután 25, 32 fok valószínű.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár front nincs fölöttünk, a légkörben zajló melegedés melegfront jellegű tüneteket idézhet elő az arra érzékenyeknél. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás, ingerlékenység tapasztalható. (2026.07.25)

Akciók

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