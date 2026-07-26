Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 26.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. július 26.

Névnap

Anna, Anikó

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. július 25.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 30. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 11, 31, 34, 47

Joker: 538116 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 19 db

3-as találat: 1919 db

2-es találat: 59608 db



OTP: 45380 Ft

MOL: 4474 Ft

RICHTER: 11630 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.27: A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

2026.07.28: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban 10, 19, délután 25, 32 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár front nincs fölöttünk, a légkörben zajló melegedés melegfront jellegű tüneteket idézhet elő az arra érzékenyeknél. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás, ingerlékenység tapasztalható. (2026.07.25)

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