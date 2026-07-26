A globális részvénypiacok legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy érdemes-e megtartani vagy megvásárolni a mesterségesintelligencia-láz által hajtott félvezetőgyártók részvényeit.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 26.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. július 26.
Névnap
Anna, Anikó
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.27: A nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
2026.07.28: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban 10, 19, délután 25, 32 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Bár front nincs fölöttünk, a légkörben zajló melegedés melegfront jellegű tüneteket idézhet elő az arra érzékenyeknél. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás, ingerlékenység tapasztalható. (2026.07.25)
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