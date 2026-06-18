Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 18.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. június 18.
Névnap
Arnold, Levente
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 350.35 Ft
CHF: 380.69 Ft
GBP: 404.81 Ft
USD: 304.17 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. június 17.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 25. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 14, 16, 22, 27, 29, 31
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 63 db
5-ös találat: 2200 db
4-es találat: 31464 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 44990 Ft
MOL: 3810 Ft
RICHTER: 11800 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.19: Nagyrészt derült, napos időre számíthatunk, általában csak kevés gomolyfelhő képződhet. Északkeleten egy-egy zápor, zivatar esetleg előfordulhat, másutt nem valószínű csapadék. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
2026.06.20: Általában derült, napos idő várható, inkább csak kevés gomolyfelhő képződhet. Csapadék nem valószínű, de az Északi-középhegység területén egy-egy zápor, zivatar kialakulása nem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 12, 21, délután 31, 36 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.06.17)
Akciók
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