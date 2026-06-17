Minden megyére figyelmeztetést adtak ki: durva fordulat jön az időjárásban

Szerdán alapvetően napos időre számíthatunk az ország nagy részén, ugyanakkor több térségben záporok és zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt. A meteorológiai szolgálat minden vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarveszély miatt. A viharokat helyenként jégeső, intenzív csapadék és viharos széllökések is kísérhetik, írja a HungaroMet.

Szerdán országszerte sok napsütés várható, a keleti országrész felhősebb területein is fokozatosan csökken a felhőzet a HungaroMet előrejelzése szerint. Délelőtt elsősorban keleten képződhet több gomolyfelhő, estére pedig a Dunántúl fölé érkezhetnek meg a felhők.

A nap folyamán elszórtan alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Erre leginkább az ország északkeleti és keleti harmadában, valamint a nyugati és déli határ mentén van esély, más térségekben azonban kevésbé valószínű csapadék. A zivatarcellák az esti órákra fokozatosan leépülnek.

Az északnyugati szél több helyen megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. A záporokat és zivatarokat helyenként erős, akár viharos széllökések kísérhetik. Késő délelőttől estig, helyenként késő estig is kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez 60–75 kilométer/órás széllökések, intenzív csapadék és jégeső is társulhat.

A meteorológiai szolgálat emiatt az ország valamennyi vármegyéjére elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 25 és 30 Celsius-fok között alakul, késő estére pedig 16 és 25 fok közé hűl vissza a levegő.

A jelenlegi előrejelzések szerint a kánikula csütörtökön erősödhet fel igazán, a hét végére pedig több helyen jóval 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.