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Minden megyére figyelmeztetést adtak ki: durva fordulat jön az időjárásban
Szerdán alapvetően napos időre számíthatunk az ország nagy részén, ugyanakkor több térségben záporok és zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt. A meteorológiai szolgálat minden vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarveszély miatt. A viharokat helyenként jégeső, intenzív csapadék és viharos széllökések is kísérhetik, írja a HungaroMet.
Szerdán országszerte sok napsütés várható, a keleti országrész felhősebb területein is fokozatosan csökken a felhőzet a HungaroMet előrejelzése szerint. Délelőtt elsősorban keleten képződhet több gomolyfelhő, estére pedig a Dunántúl fölé érkezhetnek meg a felhők.
A nap folyamán elszórtan alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Erre leginkább az ország északkeleti és keleti harmadában, valamint a nyugati és déli határ mentén van esély, más térségekben azonban kevésbé valószínű csapadék. A zivatarcellák az esti órákra fokozatosan leépülnek.
Az északnyugati szél több helyen megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. A záporokat és zivatarokat helyenként erős, akár viharos széllökések kísérhetik. Késő délelőttől estig, helyenként késő estig is kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez 60–75 kilométer/órás széllökések, intenzív csapadék és jégeső is társulhat.
A meteorológiai szolgálat emiatt az ország valamennyi vármegyéjére elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt.
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