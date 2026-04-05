Végre megnyitotta kapuit a legendás hazai erődítmény: óriási tömeg rohamozta meg a bámulatos új parkot

Megnyílt a budapesti Gellért-hegyen a megújult Citadella a nagyközönség előtt húsvétvasárnap kora délután, az alkalomból két napon keresztül ingyenes programokkal várják az érdeklődőket.

A Citadella Piknik vasárnap este nyolc óráig, hétfőn, reggel 9 órától este hat óráig várja az érdeklődőket. A programok között szerepel A Szabadság Bástyája kiállítás, a gyerekeknek kreatív foglalkozásokkal, ugrálóvárral és buborékshow-val kedveskednek, a Food Truck Udvarban gasztro- és kézműves kiállítók sorakoznak.

Ezek mellett zenés piknik is lesz - olvasható a Citadella honlapján. Már a megnyitó előtt a környéken sokan, köztük családok és turisták sétáltak, piknikeztek a szabadban. A beengedés előtt már tömött sorokban várakoztak az emberek. A Várkapitányság korábbi tájékoztatása szerint a Citadella felújítása során új belépési pontok és átjárók jöttek létre az erődfalon. Ezek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik a korábban elzárt belső területeket.

Az erőd falain belül egy mintegy hatezer négyzetméteres, mindenki számára ingyenesen látogatható közpark létesült. A parkból nyíló gyilokjárókról és a kilátóteraszokról Budapest látványos panorámája tárul a látogatók elé. A környező zöldfelület is bővült: a korábbi másfélszeresére, mintegy 20 ezer négyzetméterre nőtt, és különleges növényritkaságokkal gazdagodott.

A megújult Citadellában fagylaltozó, kávézó és ajándékbolt is várja a látogatókat, felvonók segítik a közlekedést, valamint akadálymentes mosdókat és pelenkázókat is kialakítottak, a Citadella és a Szabadság-szobor pedig energiatakarékos, modern díszkivilágítást kapott. A fejlesztés egyik újdonsága a nyugati rondellában kialakított, mintegy 1700 négyzetméteres A Szabadság Bástyája című kiállítás, amely a magyar történelem jelentős eseményeit és alakjait mutatja be.

A Várkapitányság március 12-i közleménye szerint több évtizedes hiányt pótoltak a hosszú évekig elzárt és leromlott állapotú erőd és a mellette álló Szabadság-szobor felújításával. A világörökségi környezethez méltó módon megújult épületegyüttes nyitott és élhető közösségi térré válhat Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai helyszínén. A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végezte.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert