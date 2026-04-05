MTI/Hegedüs Róbert
Szórakozás

Végre megnyitotta kapuit a legendás hazai erődítmény: óriási tömeg rohamozta meg a bámulatos új parkot

MTI
2026. április 5. 15:17

Megnyílt a budapesti Gellért-hegyen a megújult Citadella a nagyközönség előtt húsvétvasárnap kora délután, az alkalomból két napon keresztül ingyenes programokkal várják az érdeklődőket.

A Citadella Piknik vasárnap este nyolc óráig, hétfőn, reggel 9 órától este hat óráig várja az érdeklődőket. A programok között szerepel A Szabadság Bástyája kiállítás, a gyerekeknek kreatív foglalkozásokkal, ugrálóvárral és buborékshow-val kedveskednek, a Food Truck Udvarban gasztro- és kézműves kiállítók sorakoznak.

Ezek mellett zenés piknik is lesz - olvasható a Citadella honlapján. Már a megnyitó előtt a környéken sokan, köztük családok és turisták sétáltak, piknikeztek a szabadban. A beengedés előtt már tömött sorokban várakoztak az emberek. A Várkapitányság korábbi tájékoztatása szerint a Citadella felújítása során új belépési pontok és átjárók jöttek létre az erődfalon. Ezek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik a korábban elzárt belső területeket.

Az erőd falain belül egy mintegy hatezer négyzetméteres, mindenki számára ingyenesen látogatható közpark létesült. A parkból nyíló gyilokjárókról és a kilátóteraszokról Budapest látványos panorámája tárul a látogatók elé. A környező zöldfelület is bővült: a korábbi másfélszeresére, mintegy 20 ezer négyzetméterre nőtt, és különleges növényritkaságokkal gazdagodott.

A megújult Citadellában fagylaltozó, kávézó és ajándékbolt is várja a látogatókat, felvonók segítik a közlekedést, valamint akadálymentes mosdókat és pelenkázókat is kialakítottak, a Citadella és a Szabadság-szobor pedig energiatakarékos, modern díszkivilágítást kapott. A fejlesztés egyik újdonsága a nyugati rondellában kialakított, mintegy 1700 négyzetméteres A Szabadság Bástyája című kiállítás, amely a magyar történelem jelentős eseményeit és alakjait mutatja be.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Várkapitányság március 12-i közleménye szerint több évtizedes hiányt pótoltak a hosszú évekig elzárt és leromlott állapotú erőd és a mellette álló Szabadság-szobor felújításával. A világörökségi környezethez méltó módon megújult épületegyüttes nyitott és élhető közösségi térré válhat Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai helyszínén. A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végezte.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#ingyenes #Budapest #park #turizmus #városfejlesztés #kiállítás #szabadidő #gasztronómia #látványosság #programok #szórakozás

TolllerBela
11 órája
Nagyon vártuk már, de az semmi, orbán szabadságos beszédér vártuk már nagyon a köröszt mögött, a várost fenyegető Citadellából ! Nagyon vártuk, de reméltük, megússzuk ....Hát nem sikerült ! A körösztnek mennie kell onnan!
