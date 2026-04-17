Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Dél-Horvátország gyönyörű sziklás tengerpartja, Podgora város közelében, Dalmáciában.
Kőkemény szigorítás jön a magyarok kedvenc tengerpartján: vége az okosba kiadott szállások korának

2026. április 17. 20:46

Az illegális és szürke gazdaság visszaszorítását célozza a horvát vendéglátási tevékenységről szóló új törvényjavaslat, amely kötelező regisztrációs számot ír elő minden rövid távra kiadott szállásegység számára - jelentette be pénteken Zágrábban Tonci Glavina turisztikai és sportminiszter.

A tervezetet pénteken bocsátották nyilvános konzultációra. A miniszter szerint a szabályozás célja a nem regisztrált szálláskiadás és a turisztikai illeték elkerülésének visszaszorítása. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a be nem hajtott tartozások összege 2025-ben mintegy 13 millió eurót tett ki.

Az új szabályok szerint minden rövid távú szálláskiadó köteles lesz egyedi regisztrációs számot igényelni minden szállásegységre - például szobára, apartmanra vagy nyaralóházra. A rendszer lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy az online platformokon meghirdetett szállások rendelkeznek-e a szükséges engedélyekkel.

 

Az online platformok - például az Airbnb vagy a Booking - jelentős bírságra számíthatnak, ha nem regisztrált szálláshelyeket jelenítenek meg. A törvény szűkíti azt is, hogy ki adhat ki szállást magánszemélyként: a jövőben csak az ingatlan tulajdonosa és közvetlen családtagjai végezhetik ezt a tevékenységet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szabályozás bővíti az ellenőrzési jogosítványokat is: az illegális szálláskiadást a jövőben a vámhatóság és az önkormányzatok közterület-felügyelői is ellenőrizhetik. A javaslat szerint vendéglátóhelyeken megtiltanák az energiaitalok fogyasztását 18 év alattiak számára.
#ellenőrzés #utazás #bírság #turizmus #vendéglátás #horvátország #szabályozás #airbnb #törvényjavaslat #szálláshelyek

