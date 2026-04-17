A gazdasági nehézségek, a vámháborúk, a szigorodó bevándorláspolitika és az általános bizonytalanság egyaránt visszafogja az alkoholfogyasztást az Egyesült Államokban.
Kőkemény szigorítás jön a magyarok kedvenc tengerpartján: vége az okosba kiadott szállások korának
Az illegális és szürke gazdaság visszaszorítását célozza a horvát vendéglátási tevékenységről szóló új törvényjavaslat, amely kötelező regisztrációs számot ír elő minden rövid távra kiadott szállásegység számára - jelentette be pénteken Zágrábban Tonci Glavina turisztikai és sportminiszter.
A tervezetet pénteken bocsátották nyilvános konzultációra. A miniszter szerint a szabályozás célja a nem regisztrált szálláskiadás és a turisztikai illeték elkerülésének visszaszorítása. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a be nem hajtott tartozások összege 2025-ben mintegy 13 millió eurót tett ki.
Az új szabályok szerint minden rövid távú szálláskiadó köteles lesz egyedi regisztrációs számot igényelni minden szállásegységre - például szobára, apartmanra vagy nyaralóházra. A rendszer lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy az online platformokon meghirdetett szállások rendelkeznek-e a szükséges engedélyekkel.
Az online platformok - például az Airbnb vagy a Booking - jelentős bírságra számíthatnak, ha nem regisztrált szálláshelyeket jelenítenek meg. A törvény szűkíti azt is, hogy ki adhat ki szállást magánszemélyként: a jövőben csak az ingatlan tulajdonosa és közvetlen családtagjai végezhetik ezt a tevékenységet.
A szabályozás bővíti az ellenőrzési jogosítványokat is: az illegális szálláskiadást a jövőben a vámhatóság és az önkormányzatok közterület-felügyelői is ellenőrizhetik. A javaslat szerint vendéglátóhelyeken megtiltanák az energiaitalok fogyasztását 18 év alattiak számára.
