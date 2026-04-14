Veszélyes zivatarok miatt adtak ki riasztást hazánkban, majd hirtelen jött a meglepő bejelentés

Heves zivatarok miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet több dunántúli járásra, ám alig egy órával később már vissza is vonták azt.

Elsőfokú riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet egyes dunántúli területeken - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel kedd hajnalban. Az érintett területeken a villámlás mellett jégeső eshet, és károkat okozhat az erős szél is előrejelzésük szerint.

Hajnali 3:38-kor aztán visszavonták a zivatarok veszélye miatt kiadott riasztást, Magyarország területén jelenleg nincs veszélyes időjárási jelenség - közölték