Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre.
Kimaradsz, ha nem nézel fel az égre: tűzgömbök és különleges égi jelenség érkezik Magyarország fölé
Különleges égi látványosságra készülhetünk április második felében: a Lyridák meteorraj és egy látványos bolygó-együttállás is megfigyelhető lesz. A csillagászok szerint akár tűzgömbök is feltűnhetnek az égen. A jelenségek szabad szemmel is élvezhetők lesznek, ha tiszta, sötét égbolt áll rendelkezésre – írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
Április második felében látványos égi jelenségek sora várható: a Lyridák meteorraj és egy különleges együttállás is megfigyelhető lesz az égen. A meteorraj április 14. és a hónap vége között aktív, maximumát pedig április 22-én, 21 óra 40 perckor éri el.
A Lyridák átlagosan óránként mintegy 18 hullócsillagot produkál, azonban Magyarországról – a radiáns alacsony helyzete miatt – inkább 8–10 meteor észlelésére van esély óránként. Az éjszaka előrehaladtával ugyanakkor egyre több hullócsillag válhat láthatóvá.
A meteorraj az egyik legrégebben ismert ilyen jelenség: kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik. Különlegessége, hogy időnként intenzívebb kitöréseket és fényes tűzgömböket is produkálhat, ilyenkor akár óránként 90 meteor is felvillanhat az égbolton.
A megfigyeléshez nincs szükség speciális eszközökre, azonban érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni, ahol tiszta az égbolt.
Április 22-én este egy másik látványos jelenség is megfigyelhető lesz: 21 óra után az Ikrek csillagképben a Jupiter és a Hold egymáshoz közel jelenik meg, fölöttük pedig a Pollux és a Castor ragyog. A négy égitest együtt egy jellegzetes, álló téglalap alakzatot rajzol ki az égen.
A Pénzcentrum 2026. április 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős összeget fordít a repülőtér környezetében működő intézmények zajvédelmére a Budapest Airport.
Teljes káosz a pesti repülőtéren: gigasztrájk bénítja meg az egyik óriás-légitársaságot, rengetegen pórul jártak
Sztrájkba léptek a Lufthansa légiutas-kísérői, miután a szakszervezet és a légitársaság között nem született megállapodás a bérekről és a szervezeti átalakításokról.
A Pénzcentrum 2026. április 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, kifejezetten hűvös tavaszi időre készülhetünk pénteken Magyarországon.
Elképesztő égi jelenség tart felénk: a tavasz közepén akár távcső nélkül is megpillanthatjuk az égbolton
Az üstökös végig a hajnali égbolton látszik majd, a napközelséghez közeledve egyre alacsonyabbra kerül a horizonton.
A derült ég és a száraz levegő miatt gyors lehűlés jön, ami különösen a kerti növényekre jelenthet veszélyt.
Több mutatóban is európai dobogóra kerültek a magyar régiók az európai ingázási rangsorokban.
Sok magyar számára még mindig az autó jelenti a legkényelmesebb utat a horvát tengerpartra, 2026-ban azonban már könnyen sokkoló lehet a végszámla.
A szabályszegő kamionosoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk: egyetlen letérés a kijelölt útról súlyos büntetést hozhat.
A Pénzcentrum 2026. április 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Miközben nyugaton derült ég lesz, keleten akár hódarazápor is kialakulhat, és az erős szél szinte mindenhol érezhető lesz.
Az Egyesült Államok turizmusa rendkívül nehéz időszakot él át, a repülőtéri káosz és a politikai feszültségek is visszafoghatják a turistákat.
Idén is visszatér a DiscoverEU program, amelynek keretében több mint 40 ezer európai fiatal utazhat ingyen vonattal a kontinensen.
Vance már ma elment volna, a terv azonban némi változást kapott, így holnap lesz megint közlekedési káosz Budapesten.
