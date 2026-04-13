Kimaradsz, ha nem nézel fel az égre: tűzgömbök és különleges égi jelenség érkezik Magyarország fölé

Különleges égi látványosságra készülhetünk április második felében: a Lyridák meteorraj és egy látványos bolygó-együttállás is megfigyelhető lesz. A csillagászok szerint akár tűzgömbök is feltűnhetnek az égen. A jelenségek szabad szemmel is élvezhetők lesznek, ha tiszta, sötét égbolt áll rendelkezésre – írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Április második felében látványos égi jelenségek sora várható: a Lyridák meteorraj és egy különleges együttállás is megfigyelhető lesz az égen. A meteorraj április 14. és a hónap vége között aktív, maximumát pedig április 22-én, 21 óra 40 perckor éri el.

A Lyridák átlagosan óránként mintegy 18 hullócsillagot produkál, azonban Magyarországról – a radiáns alacsony helyzete miatt – inkább 8–10 meteor észlelésére van esély óránként. Az éjszaka előrehaladtával ugyanakkor egyre több hullócsillag válhat láthatóvá.

A meteorraj az egyik legrégebben ismert ilyen jelenség: kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik. Különlegessége, hogy időnként intenzívebb kitöréseket és fényes tűzgömböket is produkálhat, ilyenkor akár óránként 90 meteor is felvillanhat az égbolton.

A megfigyeléshez nincs szükség speciális eszközökre, azonban érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni, ahol tiszta az égbolt.

Április 22-én este egy másik látványos jelenség is megfigyelhető lesz: 21 óra után az Ikrek csillagképben a Jupiter és a Hold egymáshoz közel jelenik meg, fölöttük pedig a Pollux és a Castor ragyog. A négy égitest együtt egy jellegzetes, álló téglalap alakzatot rajzol ki az égen.