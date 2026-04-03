Elindult a program: ezen a budapesti hídon kell a hétvégén nagyon vigyázni

Az Erzsébet híd mosásával veszi kezdetét a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziójának tavaszi hídmosási programja, amely során megtisztulnak a fővárosi hidak és a Váralagút is - tudatta a BKM Budapesti Közművek Zrt.

Április 4-én (szombaton) 6 óra 30 és 13 óra 30 között az Erzsébet híd déli, április 5-én (vasárnap) a híd északi oldalát tisztítják környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

Az FKF ezúton is kéri a hidakon az adott időszakban közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra. Az FKF kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre - írták.