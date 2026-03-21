Váratlan fordulat a hétvégén: hatalmas örvény éri el Magyarországot, ennek kevesen fognak örülni

Európa nagy részén anticiklon határozza meg az időjárást, ami többnyire száraz, enyhe időt eredményez. Magyarország fölé ugyanakkor egy magassági hidegörvény érkezik, amely felhősödést hoz, de jelentős csapadék nem várható.

Európa legnagyobb részének időjárását egy hatalmas kiterjedésű anticiklon alakítja, így döntően csapadékmentes az idő. Ciklont csak Észak-Skandinávia és Dél-Törökország felett figyelhetünk meg, hatására Norvégia északi felén, illetve a déli szigeteken nagy területen hullott jelentős mennyiségű csapadék az elmúlt 24 órában.

Magyarországon éjszakára némileg csökken a felhőzet, majd vasárnap napközben ismét nagyrészt felhős idő várható, hosszabb időszakokra inkább csak délelőtt süthet ki a nap.

Éjszaka nem várható csapadék, vasárnap pedig inkább nyugaton fordulhat elő néhol jelentéktelen csapadék. Napközben sokfelé megélénkül a keleties szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű.