Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Tőzsdei piac kijelző táblája az utcán, amely zöld színben mutatja a részvények emelkedését
Gazdaság

Így kezd ma a magyar tőzsde: csökkenéssel indulhat a kereskedés

Pénzcentrum
2026. május 8. 09:27

Csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 760,5 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel 135 138,83 ponton zárt csütörtökön.

Varga Zoltán kommentárjában azt írta, hogy az elbizonytalanodó nemzetközi befektetői hangulat, illetve a vártnál gyengébb Mol-eredmények miatt a negatív tartományban kezdhet a BUX index. Hozzátette: a Mol eredményeit főként a Downstream (feldolgozás és kereskedelem) szegmens teljesítménye húzta vissza, amire negatívan hatott több tényező is, beleértve a Dunai Finomító alacsonyabb kapacitását, az ellátási problémákat és az exportkorlátozásokat. A nyersolaj világpiaci ára azonban pozitívan hatott az Upstream üzletágra ami részben tudta kompenzálni a többi negatív tényezőt. Az Equilor elemzője felhívta a figyelmet arra is, hogy kamatvágás lehetőségéről beszélt Kurali Zoltán, az MNB alelnöke egy konferencián. A forint jelentős erősödése szerinte bővítheti a monetáris politika mozgásterét. Már a következő kamatdöntő ülésen napirendre kerülhet a kamatvágás lehetősége. Emlékeztetett, hogy szelvényvágás lesz pénteken a Magyar Telekomban, az osztalék mértéke részvényenként 154 forint, a kifizetések május 20-án indulnak.

A Magyar Telekom árfolyama a szelvényvágás miatt technikai csökkenéssel indul, támasz 2378 forintnál, ellenállás 2 447 forintnál van. A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,19 százalékkal 2550 forintra erősödött csütörtökön, forgalma 2,8 milliárd forint volt.

A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 42 481 forintos támasz alatt zárt, szignifikáns letörése esetén 41 030 forintnál adódna a következő fontos támasz. Az OTP-részvények ára 320 forinttal, 0,75 százalékkal 42 440 forintra esett csütörtökön, forgalmuk 12,3 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján 4101 forintnál látszik támasz, letörése esetén 4025 forintnál adódna a következő szint. A Mol 46 forinttal, 1,1 százalékkal 4152 forintra csökkent csütörtökön 2,3 milliárd forintos forgalomban.

A Richter árfolyamában a fontosabb szintek nem változtak, 12 640 forintnál támasz, 13 010 forintnál ellenállás húzódik. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,31 százalékkal 12 950 forintra gyengült csütörtökön, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.
