Módosult a zivatar-riasztás: erre a 8 megyére csap le a vihar húsvéthétfőn

Újabb 4 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt húsvéthétfőre - látható a HungaroMet oldalán. Délelőtt még csak 4 megyére volt érvényben a veszélyjelzés: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala területén, a ma délutáni hírek szerint azonban Pest, Fejér, Veszprém és Somogy megye is érintett. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - írják.

Nagyszombaton délután a fátyolfelhők és a sivatagi por többnyire erősen szűri a napsütést, helyenként és időszakosan akár borult eget okozva. Csapadék nem lesz. Nagyrészt élénk lesz a délies légmozgás, de az északnyugati tájakon erős, Sopron környékén viharos közeli széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Szombat este fátyolfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk. Az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben párássá válhat a levegő, ott foltokban köd képződhet. A déli szelet helyenként élénk, az északnyugati részeken egy-egy erős lökés is kísérheti. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 16 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél akár több fokkal is hidegebb lehet.

Késő délelőtt a Dél-Alföldön egy-egy meteorológiai mérőállomáson már elérte a hőmérséklet a 25 Celsius-fokot, így idén március 30-án lett meg először a nyári nap

- írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Hozzátették: nyári napnak azt nevezik, amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladja a 25 Celsius-fokot. Jelezték: van esély arra is, hogy megdől a március 30-ára vonatkozó melegrekord. A Hajdú-Bihar vármegyei Szerepen 1911-ben ezen a napon 26,9 fokot regisztráltak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Húsvétvasárnap a fátyolfelhők és a sivatagi por többnyire erősen szűri a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. Csapadék nem valószínű. Nagyrészt élénk lesz a déli szél, de a Tiszántúlon és az Észak-Dunántúlon erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az alacsonyabb értékek északnyugaton, a magasabbak délkeleten valószínűek.

Húsvéthétfőn változóan felhős idő várható, majd a nap második felében hidegfront vastagabb felhőzete érkezik nyugatról, amely kelet felé halad. A csapadékzóna éjjel már a Tiszántúlt is elérheti. Az eső, zápor mellett helyenként zivatar is előfordul. Sokfelé megerősödik a déli, délnyugati szél, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. Estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.