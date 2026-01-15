Ónos eső és zúzmarás köd tarolja le az országot, van viszont egy olyan terület, ahol meglepetés várható

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Csütörtökön borult, párás és több helyen tartósan ködös időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között alakul, a határvidéken azonban 10 fok körüli enyhe csúcsértékek is előfordulhatnak, írja a HungaroMet.

Az ország döntő részén borult, párás, több helyen tartósan ködös időre számíthatunk (zúzmarával), délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat, majd késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású ónos eső. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. Késő estére -5 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Címlapkép: Getty Images

