Utazás

Ónos eső és zúzmarás köd tarolja le az országot, van viszont egy olyan terület, ahol meglepetés várható

Pénzcentrum
2026. január 15. 14:02

Csütörtökön borult, párás és több helyen tartósan ködös időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között alakul, a határvidéken azonban 10 fok körüli enyhe csúcsértékek is előfordulhatnak, írja a HungaroMet.

Az ország döntő részén borult, párás, több helyen tartósan ködös időre számíthatunk (zúzmarával), délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű.

Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat, majd késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású ónos eső.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. Késő estére -5 és +4 fok közé hűl le a levegő.
Címlapkép: Getty Images
