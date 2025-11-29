2025. november 29. szombat Taksony
Budapesti János-hegy, tetején az Erzsébet-kilátóval. Tél, köd
Utazás

Nagyot fordul az időjárás a hétvégén: erre készüljön, akinek kültéren lenne dolga

Pénzcentrum
2025. november 29. 07:27

A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein. A szél többnyire gyenge marad, a reggeli órákban sokfelé képződik köd, és a hőmérséklet mindkét nap alacsonyan marad a HungaroMet előrejelzése szerint.

Szombaton keleten és délkeleten továbbra is sok lesz a felhő, és több helyen kisebb eső is kialakulhat. Az ország más részein változó felhőzet és időnkénti napsütés várható. A szél gyenge marad. Hajnalban pára és köd jelenhet meg. A hőmérséklet kora reggel mínusz hat és plusz három fok között alakulhat, napközben pedig négy és kilenc fokra melegedhet fel a levegő.

Vasárnap sokfelé indul pára és köd a reggeli órákban. Keleten és északkeleten napközben is borult és párás maradhat az idő, és ezeken a területeken helyenként szitálás vagy gyenge eső fordulhat elő. Más térségekben több órára kisüthet a nap. A szél továbbra is gyenge marad. A csúcshőmérséklet négy és tíz fok között várható, a tartósan párás részeken ennél hűvösebb lesz.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #eső #hétvége #vasárnap #felhő #köd #szombat #pára #csapadék

