Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
Nagyot fordul az időjárás a hétvégén: erre készüljön, akinek kültéren lenne dolga
A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein. A szél többnyire gyenge marad, a reggeli órákban sokfelé képződik köd, és a hőmérséklet mindkét nap alacsonyan marad a HungaroMet előrejelzése szerint.
Szombaton keleten és délkeleten továbbra is sok lesz a felhő, és több helyen kisebb eső is kialakulhat. Az ország más részein változó felhőzet és időnkénti napsütés várható. A szél gyenge marad. Hajnalban pára és köd jelenhet meg. A hőmérséklet kora reggel mínusz hat és plusz három fok között alakulhat, napközben pedig négy és kilenc fokra melegedhet fel a levegő.
Vasárnap sokfelé indul pára és köd a reggeli órákban. Keleten és északkeleten napközben is borult és párás maradhat az idő, és ezeken a területeken helyenként szitálás vagy gyenge eső fordulhat elő. Más térségekben több órára kisüthet a nap. A szél továbbra is gyenge marad. A csúcshőmérséklet négy és tíz fok között várható, a tartósan párás részeken ennél hűvösebb lesz.
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
Változékony, de annál csapadékosabb időjárásra lehet számítani a szerdai nap folyamán.
Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni
Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek.
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet
Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé.
A légitársaság elutasította még a 100 fontos átfoglalási díj elengedését is elutasította.
