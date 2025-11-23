Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, a völgyben pedig 15–20 centiméter friss hó hullott.
Hétfőn felülünk az időjárási hullámvasútra: havazás, ónos eső, tavaszias enyhülés – készülj fel a káoszra!
Havas eső, ónos csapadék, majd enyhülés – a következő napokban minden lesz, ami csak megzavarhatja a téli hangulatot. Az időjárás szeszélyes fordulatokkal készül: hétfőn még hópelyhek kavarognak, szerdán már napsütés villan, pénteken pedig akár -8 fokos hajnalra is ébredhetünk. Mutatjuk, mire számíthatsz.
Hétfőn egyre több felhő képződik felettünk, és estére mindenhol záródik a felhőtakaró. Az északkeleti tájakon - kiemelten, legtovább a határ mentén - délután havazás előfordulhat, majd a középső országrészben elered az eső. Északkeleten is halmazállapotot vált a csapadék, amely során átmeneti ónos eső a határ közelében előfordulhat. A déli szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A csúcsérték általában 2 és 8 fok között alakul, de az északi határ mentén ennél hidegebb lesz az idő, majd estétől, késő estétől arrafelé emelkedik a hőmérséklet.
Kedden általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de délkeleten átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Sokfelé várható kiadós eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eshet. Este a Dunántúl északi részein helyenként havas esőre, a Bakonyban hóra is átválthat a megszűnés előtt a halmazállapot. A délies szelet az Alföldön erős lökések kísérhetik, majd a Dunántúlon elkezdhet északias irányba fordulni a szél. A minimum -1 és +7, a csúcsérték 3 és 15 fok között alakulhat, északon, északnyugaton lesz a hidegebb, míg délkeleten a legenyhébb az idő.
Szerdán nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, és süt ki a nap, de napközben a Dunántúlon már ismét képződhet felhőzet. Reggelig még több helyen van kilátás csapadékra: zömmel esőre, de a hegyekben, kisebb eséllyel az északnyugati alacsonyabban fekvő helyeken havas eső, havazás is előfordulhat. Délutánra északkeleten is megszűnik az eső. Az északnyugati, nyugati szél élénk, erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és +8, kora délután 3 és 11 fok között alakulhat.
Csütörtökön a Tiszántúlon felhős, borongós idő valószínű, másutt a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék általában nem várható, de délkeleten kisebb eső nem teljesen kizárt. Az északias irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum általában -3, +2 fok között valószínű, de a derült, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.
Pénteken északon kevesebb felhő, több napsütés, míg dél, délkelet felé haladva felhős, borult idő valószínű. Csapadékra nem kell számítani. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban többnyire -8, 0, délután 3, 8 fok valószínű.
Szombaton erősen felhős idő valószínű, a nap második felében kisebb eső már előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -7, +2, délután 3, 8 fok valószínű - áll a met.hu előrejelzésében.
