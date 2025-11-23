2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy titokzatos hangulatos csuklyás alak sziluettje az utcai fényekkel szemben egy folyó mellett egy ködös, hangulatos téli éjszakán.
Utazás

Hétfőn felülünk az időjárási hullámvasútra: havazás, ónos eső, tavaszias enyhülés – készülj fel a káoszra!

Pénzcentrum
2025. november 23. 18:35

Havas eső, ónos csapadék, majd enyhülés – a következő napokban minden lesz, ami csak megzavarhatja a téli hangulatot. Az időjárás szeszélyes fordulatokkal készül: hétfőn még hópelyhek kavarognak, szerdán már napsütés villan, pénteken pedig akár -8 fokos hajnalra is ébredhetünk. Mutatjuk, mire számíthatsz.

Hétfőn egyre több felhő képződik felettünk, és estére mindenhol záródik a felhőtakaró. Az északkeleti tájakon - kiemelten, legtovább a határ mentén - délután havazás előfordulhat, majd a középső országrészben elered az eső. Északkeleten is halmazállapotot vált a csapadék, amely során átmeneti ónos eső a határ közelében előfordulhat. A déli szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A csúcsérték általában 2 és 8 fok között alakul, de az északi határ mentén ennél hidegebb lesz az idő, majd estétől, késő estétől arrafelé emelkedik a hőmérséklet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedden általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de délkeleten átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Sokfelé várható kiadós eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eshet. Este a Dunántúl északi részein helyenként havas esőre, a Bakonyban hóra is átválthat a megszűnés előtt a halmazállapot. A délies szelet az Alföldön erős lökések kísérhetik, majd a Dunántúlon elkezdhet északias irányba fordulni a szél. A minimum -1 és +7, a csúcsérték 3 és 15 fok között alakulhat, északon, északnyugaton lesz a hidegebb, míg délkeleten a legenyhébb az idő.

Szerdán nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, és süt ki a nap, de napközben a Dunántúlon már ismét képződhet felhőzet. Reggelig még több helyen van kilátás csapadékra: zömmel esőre, de a hegyekben, kisebb eséllyel az északnyugati alacsonyabban fekvő helyeken havas eső, havazás is előfordulhat. Délutánra északkeleten is megszűnik az eső. Az északnyugati, nyugati szél élénk, erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és +8, kora délután 3 és 11 fok között alakulhat.

Csütörtökön a Tiszántúlon felhős, borongós idő valószínű, másutt a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék általában nem várható, de délkeleten kisebb eső nem teljesen kizárt. Az északias irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum általában -3, +2 fok között valószínű, de a derült, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Pénteken északon kevesebb felhő, több napsütés, míg dél, délkelet felé haladva felhős, borult idő valószínű. Csapadékra nem kell számítani. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban többnyire -8, 0, délután 3, 8 fok valószínű.

Szombaton erősen felhős idő valószínű, a nap második felében kisebb eső már előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -7, +2, délután 3, 8 fok valószínű - áll a met.hu előrejelzésében.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #hó #ónos eső #felhő #csapadék #időjárás előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:35
18:05
17:31
17:04
16:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar szállodaipart: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 23.
Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket
2025. november 23.
Megkóstoltuk Kapu Tibor űrkajáit: na, ezért kulcsfontosságú az űrkutatás az agráriumnak!
2025. november 23.
Komoly útfejlesztés indult a horvátoknál: így csatlakozik a magyar közlekedés vérkeringésébe
NAPTÁR
Tovább
2025. november 23. vasárnap
Kelemen, Klementina
47. hét
November 23.
Nemzetközi Aura nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
2
2 hete
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
3
1 hete
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
4
6 napja
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
5
2 hete
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 18:05
Kvíz: Rizz, slay, situationship? Teszteld magad, mennyire vagy otthon a mai szlengben
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 17:04
Özvegyi nyugdíj: szigorodik, kinek és meddig jár a juttatás 2026-ban
Agrárszektor  |  2025. november 23. 18:03
Ha szoktál péksüteményt venni, akkor erről mindenképp tudnod kell