Japánba az árfolyam miatt olcsóbb lett a mindennapi szolgáltatás és a vásárlás, ez rengeteg turistát vonz.
Már látszik a drámai fordulat az időjárásban: ezen a napon az egész országot ellepi a hó
Változékony időjárás várható Magyarországon a következő napokban, többfelé csapadékkal, amely hol eső, hol havazás formájában érkezik.
Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett a kiderül.hu előrejelzése szerint. A csapadék változatos tér- és időbeli eloszlásban fog lehullani, és a halmazállapota is többször változik majd.
November 21-én, pénteken a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében inkább havazás és havas eső várható, míg az Alföldön eső lesz a jellemző. Szombaton már az ország nagy részén havazni fog, csak a Tiszántúl északi részein eshet eső.
Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, majd átmenetileg megszűnik a csapadék. November 24-én, hétfőn az északi vármegyékben vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani, az Északi-középhegységben tisztán hóra, míg a déli országrészben esőre lehet számítani.
Csütörtökön csapadék érkezik, péntekre pedig több dunántúli vármegyében már havazásra kell számítani.
Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok.
A Pénzcentrum 2025. november 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Egyre több német város tiltja ki az elektromos rollereket a tömegközlekedési járművekről, a problémát Magyarországon is felvetették már a közlekedési társaságok.
Marseille-ben, Franciaország legizgalmasabb városában új éttermi hullám alakítja át a fine dining fogalmát.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026 augusztusában évszázados élmény vár azokra, akik hajlandók néhány órát utazni:
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
Magyarország csúnyán lemaradt nemcsak az életszínvonal indexben legelől álló európai országokhoz képest, hanem a régiónk országaihoz viszonyítva is.
A Wizz Air újabb bővítést jelentett be Budapesten: 2025 decemberétől három, 2026 elejétől további három új célállomás kerül a kínálatba,
A balatoni strandok jelentős forgalom- és bevételcsökkenést könyvelhettek el 2025 nyarán, elsősorban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
A balatoni fizetős strandok idén nyáron látványos visszaesést szenvedtek el: Siófokon 26 százalékkal zuhant a bevétel, Balatonlellén pedig több mint harminc olyan nap akadt, amikor...
A Pénzcentrum 2025. november 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de rendkívül hideg időre kell számítania annak, aki kedden az utcára lép.
11 587 város adatai alapján megállapítható, hogy egyes helyek egyszerűen alkalmasabbak a kerékpárosok és gyalogosok számára.
A hidegfront orkánközeli szelet hozott: Kalocsán 113 km/h-t mértek, országszerte jégeső és intenzív zivatarok alakultak ki.
A Revolut a Booking-com-mal lép partnerségre, ami megkönnyíti a fizetést szállásfoglalásnál.
A januári wellness akciók 2026-ban is kiemelten erős kínálattal indulnak, több hazai szálloda és fürdőszállodai lánc 15–20 százalékos kedvezményekkel várja a vendégeket.
Sarkvidéki hidegfront érkezik, amely jelentős lehűlést és az első igazi téli időjárást hozza magával a hét elején.
A Pénzcentrum 2025. november 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
