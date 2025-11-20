2025. november 20. csütörtök Jolán
Nyíregyháza, 2023. március 28.Havazás Nyíregyházán, a Krúdy Gyula utcában 2023. március 28-án.MTI/Balázs Attila
Utazás

Már látszik a drámai fordulat az időjárásban: ezen a napon az egész országot ellepi a hó

Pénzcentrum
2025. november 20. 13:17

Változékony időjárás várható Magyarországon a következő napokban, többfelé csapadékkal, amely hol eső, hol havazás formájában érkezik.

Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett a kiderül.hu előrejelzése szerint. A csapadék változatos tér- és időbeli eloszlásban fog lehullani, és a halmazállapota is többször változik majd.

November 21-én, pénteken a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében inkább havazás és havas eső várható, míg az Alföldön eső lesz a jellemző. Szombaton már az ország nagy részén havazni fog, csak a Tiszántúl északi részein eshet eső.

Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, majd átmenetileg megszűnik a csapadék. November 24-én, hétfőn az északi vármegyékben vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani, az Északi-középhegységben tisztán hóra, míg a déli országrészben esőre lehet számítani.
