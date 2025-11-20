2025. november 20. csütörtök Jolán
Girl catching snowflakes which are falling on her orange knitted gloves.
Utazás

Érik a komoly fordulat az időjárásban: kiadták a jelzést, ekkor csap le a havazás az egész országban

Pénzcentrum
2025. november 20. 07:54

Mediterrán ciklon érkezik a Kárpát-medencébe, amely a hét második felében csapadékos időjárást és várhatóan az első síkvidéki havazást hozza magával - írja az időkép.

A hét második felében csapadékos időjárási helyzet alakul ki, amikor az Észak-Európa felől érkező sarkvidéki hideg levegő a Földközi-tenger térségéig nyomul, ahol az ottani enyhébb, nedvesebb légtömegekkel keveredve mediterrán ciklonok képződését indítja el.

A hideg levegő a tenger fölött instabillá válik, erős nedvességfeláramlás indul be, ami kedvez a ciklonképződésnek. Ezek a mediterrán ciklonok általában a Kárpát-medence felé veszik az irányt, jelentős csapadékot hozva.

Csütörtökön egy hullámzó frontrendszer elsősorban a Dunántúlon okoz esőzést. Az esti óráktól délnyugat felől érkezik meg a mediterrán ciklon kiterjedt csapadékrendszere, amely várhatóan vasárnap hajnalig kitartó, helyenként intenzív csapadékot eredményez.

A legfrissebb előrejelzések szerint a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várható havas eső, havazás, nemcsak a hegyekben, hanem síkvidéken is.

A halmazállapot-váltás pénteken kezdődhet a Dunántúlon. A síkvidéki területeken lepel vagy néhány centiméteres hóréteg alakulhat ki, míg a Bakonyban akár 10 centimétert meghaladó hótakaró is létrejöhet éjfélig.

A helyzet továbbra is bizonytalan, mivel a mediterrán ciklon pontos pályája és a fagyos levegővel való találkozása még jelentősen befolyásolhatja a csapadék mennyiségét és halmazállapotát.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #időjárás #tél #hidegfront #csapadék #dunántúl #időkép #északi-középhegység #bakony

07:54
07:45
06:32
05:24
04:08
