Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 18.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 18.)

Pénzcentrum
2025. november 18. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. november 18.

Névnap

Jenő

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.72 Ft
CHF: 417.6 Ft
GBP: 436.55 Ft
USD: 331.76 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 32310 Ft
MOL: 3040 Ft
RICHTER: 9685 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.19: A ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd dél felől változó mennyiségű és vastagságú felhőzet érkezik. Kicsi a csapadék esélye. A délkeletire, keletire forduló szél a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban -7, -1, délután 5, 10 fok valószínű.

2025.11.20: A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd mindenütt megvastagszik a felhőzet. Főleg a nap második felében nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. A délies szél főként a Dunántúlon északnyugatira fordul és megélénkül. A minimum -4, +5, a csúcsérték 7 és 14 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Megszűnő hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2025.11.18)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Portfolio Sustainable World 2025
