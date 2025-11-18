Változékony, de rendkívül hideg időre kell számítania annak, aki kedden az utcára lép.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 18.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. november 18.
Névnap
Jenő
Friss hírek
- Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
- Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
- Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
- Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
- Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
- Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Deviza árfolyam
EUR: 384.72 Ft
CHF: 417.6 Ft
GBP: 436.55 Ft
USD: 331.76 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 32310 Ft
MOL: 3040 Ft
RICHTER: 9685 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.19: A ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd dél felől változó mennyiségű és vastagságú felhőzet érkezik. Kicsi a csapadék esélye. A délkeletire, keletire forduló szél a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban -7, -1, délután 5, 10 fok valószínű.
2025.11.20: A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd mindenütt megvastagszik a felhőzet. Főleg a nap második felében nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. A délies szél főként a Dunántúlon északnyugatira fordul és megélénkül. A minimum -4, +5, a csúcsérték 7 és 14 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Megszűnő hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2025.11.18)
